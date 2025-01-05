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創新板新制上路　口袋證券提出布局新創3建議

▲▼口袋證券APP。（圖／口袋證券提供）

▲口袋台股APP可彈性建立選股清單，一頁檢視各股現況。(圖/口袋證券提供)

記者巫彩蓮／台北報導

證交所創新板新制將於今（2025）年明（6）日上路，根據新規，創新板的投資門檻將大幅降低，將取消合格投資人限制，並開放一般投資人買賣創新板股票，潛在參與戶數將從約30萬戶躍升至1,300萬戶。口袋證券也提醒，投資人將迎來新的市場參與機會、需審慎評估其經營潛力，以及依據自身風險承受能力制定投資計畫。

證交所創新板協助擁有關鍵核心技術及創新能力之企業進入資本市場，包含轉播5屆奧運與世界12強棒球賽的愛爾達-創（8487）、提供Whoscall APP的GOGOLOOK-創（6902），以及日前轉上市的台灣虎航（6757）等企業。口袋證券說明，創新板與上市之間的差別，最主要是放寬財務認定的標準，以市值、營收或營運資金標準取代獲利能力 。

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口袋證券進一步解釋，創新板公司皆通過證交所創新性審查、上市審議委員會相關把關措施，且每半年至少辦理一次法人說明會，藉此強化投資人權益保障。此外，為提升一般投資人風險意識，一般投資人初次買進創新板股票前，須已簽署風險預告書 。

此改革預期帶動創新板市場流動性提升，進一步吸引新創企業掛牌上市。然而，投資人應了解，創新板的企業多處於早期發展階段，經營風險相對較高。針對創新板投資，口袋證券提出3大建議：

1. 藉由法說會深入研究企業狀況：創新板公司每年至少2次法說會，投資人應充分利用部分企業直播法說會的機會，掌握企業策略方向、財務狀況、基本面表現。

2. 密切觀察流動性與價格波動：新制度推行後可能大幅影響個股交易量，創新板有造勢商協助維持流動性，投資人仍應留意個別標的的價量狀況。

3. 關注公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」：若創新板公司事業有嚴重衰退狀況，將於公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」揭露財務業務現況分析及未來策略等資訊。

口袋證券強調，創新板的制度初衷在於促進創新產業發展，同時強化投資人權益保障，投資人應善用公開資訊，制定適合自己的投資策略，確保在多元的資本市場中穩步前行。
 

關鍵字： 創新板證交所口袋證券投資上市

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