ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

租賃「薯條三兄弟」逆風強彈　搶上車前留意不確定性

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

文／玩股華安

台股大跌下，裕融、中租-KY 和和潤逆勢強彈，裕融更攻漲停。貸款市場寬鬆下，呆帳風險尚存，裕融逐步脫離高風險，中租受中國經濟影響大，投資人應謹慎布局，避免高風險存股操作。

2025 第一個交易日台股雖大跌逾200點，但租賃薯條三兄弟（中租-KY、裕融、和潤）卻展現強勁抗跌能力。其中，裕融（9941）漲停鎖死，股價直奔114元，帶動中租-KY（5871）反彈逾6%，和潤（6592）漲幅達4%，讓許多套牢股民重燃希望。


裕融
裕融積極調整業務結構，在中古車放款與消費金融端採取更為謹慎的策略，同時專注於企金放款的穩健成長。而今年裕融延滯率逐步改善，認列信用資產損失的壓力降低之下，帶動股價跌深後強彈。裕融自2023年以來加強資產品質管控，呆帳損失逐季下降，去年前三季EPS達7.4元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在籌碼面上，裕融因被剃除ETF，導致投信連續多日賣超，而外資卻連續多日出現你丟我撿的情況，技術型態上看，裕融跌回到疫情前的位階，使低接買盤進場卡位，日K線可以發現，裕融自從12/17以後，就開始天天出現大量買盤進場吃貨，在經歷了兩周的低檔吃貨後，也帶動了裕融今日漲停，但短期來看，裕融季線向下，仍有實質壓力，長期仍以震盪盤整為主。

▲▼租賃線圖。（圖／玩股網授權ETtoday刊載）

▲租賃業裕融股價技術線圖。（圖／玩股網授權ETtoday刊載，下同）

中租-KY
中租-KY主力業務為設備租賃、應收帳款管理及消費分期業務，其「Zingala銀角零卡」品牌成功吸引百萬會員。然而，由於BNPL（先買後付）去年五月就被金管會約談喝咖啡，要求其調整改進，導致去年外資大幅賣超，也導致過去把中租-KY作為安全定存股的投資人，叫苦連天。然額逾其他人不同的是中租在中國營收比重達30%，較容易受到中國經濟衰退影響，而從中租-KY的財報中可以發現呆帳率上仍在緩慢上升中，第三季已達17.93%，建議投資人等到呆帳率開始有好轉跡象後，再進場布局。

用信用卡循環信用餘額預測，呆帳風險可能還沒完！
國內信用卡循環信用餘額近幾個月持續攀升，顯示越來越多人選擇僅繳最低還款額而無法全額清償。這一現象可能預告信貸市場的呆帳提列風險尚未結束，並反映出低收入族群對高利息借貸的依賴程度正不斷加深。

貧富差距的擴大導致低收入族群無法透過其他低成本的融資管道（如銀行貸款或資產抵押）取得資金，往往被迫選擇信用卡循環貸款。然而，信用卡循環利率一般高達15%-20%，這不僅使經濟負擔進一步加重，還讓低收入家庭陷入「債務陷阱」。對於經濟能力有限的家庭，信用卡儼然成為短期融資的主要工具，但其高額利息和長期財務壓力的雙重打擊，可能引發更深層的財務問題，成為高風險借款群體。投資人需特別留意，信用卡循環餘額的持續攀升或將對金融機構的呆帳提列產生更大壓力，信貸市場的風險可能尚未完全顯現。投資人需留意此數據能否在今年開始逐步下降，否則這波呆帳風暴仍有延續的可能性。

▲▼租賃線圖。（圖／玩股網授權ETtoday刊載）

裕融、中租-KY 和和潤近期股價強勢反彈，主要受短期跌深後買盤進場卡位所帶動。然而，這三家公司今年多次受到金管會的關注，對未來業務的發展形成一定壓力，也使其再現疫情期間大幅上漲的可能性大幅降低。

近年來，貸款業務在寬鬆政策下迅速成長，使借貸變得相對容易，尤其在疫情期間，相關規定進一步放寬。我將疫情期間視為高風險貸款的集中爆發期，而多數民間信貸和車貸的還款期限通常介於1.5至3年之間。若以三年為基準推算，並考量借款人通常會在還款過半後選擇繼續清償債務的行為模式，可以解釋為什麼裕融在2023年第四季迎來呆帳率高峰。然而，隨著這波高風險貸款逐步被消化，裕融可能已逐漸脫離疫情帶來的貸款風險。

值得注意的是，在貸款條件依舊寬鬆的環境下，市場仍可能出現因 AI 元年或虛擬貨幣熱潮等因素，進行融資投資的現象，這為未來帶來了潛在的不確定性。

相比之下，中租-KY 仍受中國經濟持續下滑的影響，其業務承受了更大的壓力。中國市場的疲軟使其表現充滿挑戰，也為整體租賃產業蒙上陰影。因此，投資人在評估相關標的時，需謹慎考量，避免忽視潛在風險。

對於長期投資者而言，雖然租賃股具備良好的獲利能力和相對低本益比的優勢，但在高利率環境下，其吸引力有所下降，不建議將其視為存股的選擇。相較於穩健的股息收益，租賃股的波動性更適合擁有高風險承受能力的投資者進行短線操作。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

本文由《玩股網》授權《ETtoday新聞雲》刊載，不得轉載

關鍵字： 租賃中租-KY裕融和潤

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

輝達GB 200出貨！鴻海12月業績認列　單月營收年增42.31%

輝達GB 200出貨！鴻海12月業績認列　單月營收年增42.31%

AI需求強勁，鴻海（2317）今（5）日公告2024年12月營收，因擔任輝達（NVIDIA）Blackwell架構GPU的GB200伺服器量產交貨業者，2024年12月營收首度認列GB 200出貨業績，致鴻海單月營收來到6548億元，雖較前月小減2.64%，但卻較去年同期大增42.31%。

2025-01-05 16:16
鴻海2024年營收6兆8599億　創歷年最高

鴻海2024年營收6兆8599億　創歷年最高

鴻海（2317）今（5）日公告2024年12月、第4季與全年營收自結數；其中2024年12月營收6548億寫下單月歷年同期次高、2024年第4季營收2兆1323億為歷年同期最高、2024年全年自結營收來到6兆8599億元，也創歷年最高。

2025-01-05 15:59
租賃「薯條三兄弟」逆風強彈　搶上車前留意不確定性

租賃「薯條三兄弟」逆風強彈　搶上車前留意不確定性

台股大跌下，裕融、中租-KY 和和潤逆勢強彈，裕融更攻漲停。貸款市場寬鬆下，呆帳風險尚存，裕融逐步脫離高風險，中租受中國經濟影響大，投資人應謹慎布局，避免高風險存股操作。

2025-01-05 15:55
創新板新制上路　口袋證券提出布局新創3建議

創新板新制上路　口袋證券提出布局新創3建議

證交所創新板新制將於今（2025）年明（6）日上路，根據新規，創新板的投資門檻將大幅降低，將取消合格投資人限制，並開放一般投資人買賣創新板股票，潛在參與戶數將從約30萬戶躍升至1,300萬戶。口袋證券也提醒，投資人將迎來新的市場參與機會、需審慎評估其經營潛力，以及依據自身風險承受能力制定投資計畫。

2025-01-05 06:03
台大醫院跳電原因出爐！　台電：院內高壓檢測投切開關所致

台大醫院跳電原因出爐！　台電：院內高壓檢測投切開關所致

台大醫院今（5）日下午1點半發生跳電，包括1樓和美食街都攤商櫃位收銀機無法列印發票及多元支付，民眾用餐也必須使用手機手電筒照明，就連一樓大廳也停電，時間持續了將近20分鐘。台電下午3點左右排查結果出爐，強調並非供電異常所致。

2025-01-05 15:10
黃仁勳7日CES演講揭AI風向球　輝達送出5套簽名GPU造勢

黃仁勳7日CES演講揭AI風向球　輝達送出5套簽名GPU造勢

2025年美國消費性電子展（CES）將於1月7日開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將發表專題演講，也傳出他將與SK海力士會長崔泰源進行視訊對談，將揭開全球最新人工智慧（AI）產業風向球。

2025-01-05 14:38
快加油！明起汽、柴油雙漲0.1元　92無鉛每公升28.7元

快加油！明起汽、柴油雙漲0.1元　92無鉛每公升28.7元

台灣中油公司宣布，自明（6）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升27.4元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.7元及1.8元。

2025-01-05 12:03
大立光去年營收594.58億元　史上次高

大立光去年營收594.58億元　史上次高

大立光 (3008) 今 (5) 日公布2024年12月營收56.36億元，月減 8.26%，年增 17.87%，2024年第4季營收爲 181.95 億元，爲史上第4高，2024年全年營收594.58 億元，改寫歷史次高。不過，受到季節性因素考量，市場預期大立光2025年1月營收仍將下滑，法人關切AI手機是否能帶動高階鏡頭及潛望式鏡頭滲透率。

2025-01-05 10:18
王永慶當年拋棄5%台積電　老謝：如今1.4兆市值超車台塑集團

王永慶當年拋棄5%台積電　老謝：如今1.4兆市值超車台塑集團

台積電（2330）創辦人張忠謀自傳下冊近日問世，財信傳媒董事長謝金河（老謝）以「千金難買早知道！」形容張忠謀創業初期和台塑集團創辦人、經營之神王永慶的一段前麈往事，並直言當年台塑是台積電原始股東、持有5%股權，若未拋出持有至今，5%台積電持股市值已超車台塑集團。

2025-01-05 09:36
科技年度盛會CES本周登場　台廠不缺席搶攻AI訂單

科技年度盛會CES本周登場　台廠不缺席搶攻AI訂單

全球規模最大科技展會CES即將在美國時間1月8日至11日登場，此次台灣廠商也將前往美國拉斯維加斯，並大秀旗下最新科技及產品，不只筆電大廠如華碩、宏碁等參展，就連群創、友達、威剛等廠商也都將參與，儘管不一定有在展場內設攤，但多有私人包廂開放客戶參觀，各家董座也都飛美國親征，想藉此機會談下大單。

2025-01-05 06:00

讀者迴響

熱門新聞

蛇年2000元刮刮樂風向變了！　台彩「不能說的祕密」大解析

集資買彩券前1動作必做！台彩提醒：很重要

王永慶當年拋棄5%台積電　老謝：如今1.4兆市值超車台塑集團

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

台股ETF 迎1月除息大秀！　4檔配息「掛零」

15檔台股ETF年前發紅包　00918、00919入帳日集中1／13

鴻海2024年營收6兆8599億　創歷年最高

谷歌、輝達找上門！　外資：聯發科未來2年營收大爆發

美股ETF 2024年吸金36兆刷新高　華爾街看衰「今年掀倒閉潮」

賣光台積電ADR！　上櫃光電公司處分逾2萬股、獲利525萬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

長髮妹走斑馬線險被車撞　驚險閃退氣到上前理論

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366