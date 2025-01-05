王永慶當年拋棄5%台積電　老謝：如今1.4兆市值超車台塑集團

▲台積電外觀。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）創辦人張忠謀自傳下冊近日問世，財信傳媒董事長謝金河（老謝）以「千金難買早知道！」形容張忠謀創業初期和台塑集團創辦人、經營之神王永慶的一段前麈往事，並直言當年台塑是台積電原始股東、持有5%股權，若未拋出持有至今，5%台積電持股市值已超車台塑集團。

謝金河表示，「我對張忠謀先生寫到他和王永慶在1986年台積電發起募資的往事非常有感。」

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台積電要成立的時候，那個時候大家都看不懂半導體，張忠謀邀請企業界投資，大家都退避三舍，而台塑的態度更是關鍵的風向球。為了爭取王永慶的投資，張忠謀，史欽泰（工研院前院長），胡定華（工研院前副院長）應邀到台塑大樓作客，王永慶招待他們吃台塑牛排。

張忠謀自傳中提及，與王永慶整場晚宴談笑風生，王永慶頻頻問張忠謀牛排好不好吃？但卻沒有談到半導體，後來的結論是台塑不投資。

這下子問題大了，時任經濟部長李達海拜託前行政院長俞國華出面關說，終於勸說王永慶答應投資，台塑成為台積電的原始股東，投資金額725萬美元，佔總股本1.45億美元（約55億元新台幣）的5%。

張忠謀的自傳記下第一期投資股東：行政院開發基金48.3%，菲利普27.6%，台塑5%是第三大，中美和5%，趙廷箴的華夏3%，吳壽松的台聚2%，耀華玻璃2%，其餘聯成石化，台元，廖繼誠的誠洲各1%，再加中央投資公司4.1%⋯⋯

老謝指出，這些原始股東絕大多數都賣光了，行政院開發基金剩下6.38%，單是這樣，市值高達1.7777兆元。這些大股東第一個把台積電股票賣光光的是王永慶。

張忠謀透露王永慶要向他挖角，給他的月薪是一萬美元，他透露當年他開給布魯克的薪水是年薪30萬美元，再加上分紅15萬美元。王永慶投資台積電根本是賣俞國華的面子，他心底認為代工沒有技術，賺不了幾個錢。

他投資台積電，派王文洋當董事，到第三年，他就吩咐王文洋把股票賣光，平均價位是17.6元。如果台塑死抱台積電，且一股都不賣，台塑持有的台積電值1.4兆元。

老謝感嘆，去年台塑四寶股價都腰斬，把台塑四寶市值加起來，只有9342億，再把南亞科，南亞電路板，台勝科加上去，也只有1.14兆。當年王永慶投資台積電的5%，如果還在，價值超過台塑集團全部企業的總合，這是令人難以想像的巨大變化！