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鴻海2024年營收6兆8599億　創歷年最高

▲鴻海土城總部。（圖／ETtoday資料照）

▲鴻海土城總部。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

鴻海（2317）今（5）日公告2024年12月、第4季與全年營收自結數；其中2024年12月營收6548億寫下單月歷年同期次高、2024年第4季營收2兆1323億為歷年同期最高、2024年全年自結營收來到6兆8599億元，也創歷年最高。

鴻海指出，2024年12月營收為新台幣（下同）6548 億，月減 2.64%，年增 42.31%，為歷年同期次高，僅次於2021 年 12 月營收7176億元。

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而在2024 年第4季營收為2兆1323 億，季增 15.03%，年增15.17%，為歷年同期最高；2024年全年自結數營收為6兆8599億，年增11.37%，創歷年同期最高。

鴻海指出，2024 年全年自結數營收為 6 兆 8,599 億，年增11.37%，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」及「電腦終端產品類別」較去年同期強勁成長，「消費智能產品類別」年對年表現則略為衰退。

由於2025年第一季整體營運逐步進入傳統淡季，鴻海認為，即使在 2024 年第四季營收創下歷年單季新高的基礎之上，預期本季季節性表現仍將與過去5年平均水準約略相當；若相較於去年同期，則將顯著成長。

▲鴻海營收報告。（圖／鴻海提供）

▲鴻海營收數據，可點圖放大。（圖／鴻海提供）

關鍵字： 鴻海2024年營收成長雲端網路全年營收

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