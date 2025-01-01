「50元塑膠鈔票」超多人沒看過！收藏家嘆：20年只拿過一次

▲面額50元的塑膠鈔券相當稀有。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）



記者柯振中／綜合報導

總統賴清德日前承諾，球迷期待的500鈔券上印製12強冠軍隊將成現實，讓許多球迷大感期待，鈔券改版的歷史也因此受到討論。近日一名網友分享各種幣值的稀有新台幣，其中一張「50元塑膠鈔」意外引發討論，讓許多人直言「從來沒看過」。

一名網友近日在Dcard上分享稀有的新台幣圖案，其中擺放在最上面的是50元的塑膠鈔，接著依序是200元的紙鈔、20元的硬幣，以及2,000元的紙鈔。網友對此表示，200元、2,000元的紙鈔不算少見，ATM就能領到，反倒是20元的硬幣、50元的塑膠鈔相當罕見，生活了20年也只有各拿過一次。

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網友的貼文曝光後，引起了大量討論，不少人對此直言，「50元好像是紀念鈔」、「50元鈔券第一次看到」、「第一次看到50的鈔票」、「那個50元我有好幾張！以前爸媽給的一直沒用」、「那張50元我只拿過一次，20元發行時拿過不少。200元與2000元不算稀有，只是不常流通。」

▲面額50元的塑膠鈔券相當稀有。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）



事實上，中央銀行先前曾在臉書上分享，為了慶祝新台幣發行50周年，民國88年間曾發行塑膠材質的50元鈔券。

央行指出，面額50元的塑膠鈔券，正面主題是代表新台幣發行史的「最早版式一元券與華三版一百元券」，以及代表台灣經濟、交通、科技發展的圖案。至於背面的圖案主題，則是中央銀行大樓，以及象徵中華文化的傳統圖飾。

▼央行先前曾透露，為了慶祝新台幣發行50週年，有發行過紀念款的50元塑膠鈔券。（圖／翻攝臉書／中央銀行）



央行提到，這款面額50元的塑膠鈔券，雖然可在市面上流通，卻幾乎沒有人在交易時拿到過，因為大家都會留作紀念、捨不得使用。這張鈔券也相當不簡單，是央行唯一一次發行過的塑膠鈔券，當時限量印製了3,000萬張。

央行指出，澳洲1988年所發行的塑膠鈔券，是世界上首次有塑膠鈔券問世，如今使用塑膠鈔券的國家，已增至超過30國。塑膠鈔券的耐用年限，較紙鈔長約2.5倍，也有對環境友善、防偽設計較複雜等優點，使用上更為安全。

不過，央行也說，根據加拿大、斐濟的經驗，塑膠鈔券也有不耐高溫等缺點。