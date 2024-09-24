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「國際連鎖加盟商機日」9國18家買主　促成商機1750萬美元

▲本次商機日總計洽談149場次，預估商機約1,750萬美元。（圖／貿協提供）

▲本次商機日總計洽談149場次，預估商機約1,750萬美元。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為協助台灣連鎖品牌持續布局全球市場，外貿協會上周五(20日)在台北世貿舉辦「國際連鎖加盟商機日-品牌商務媒合會」，美國、加拿大、巴西、德國、韓國、印尼、馬來西亞、沙烏地阿拉伯、中國大陸共9國18位國際買主，與國內46家連鎖加盟業者進行媒合洽談，總計洽談149場次，事後統計商機估約1750萬美元。

本次國際連鎖加盟商機日，外貿協會在經濟部國際貿易署委託下，洽邀多家國際指標性買主來臺參與，買主對我商的品牌發展與產品創新表示讚許，並表達高度合作意願。

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其中買主Bubble Mix Tea Ltda.是巴西手搖飲市場的重要品牌，於當地擁有一百多家門市，買主大讚台灣企業研發能力強，不斷創新的品牌實力亦讓他留下深刻印象，此次來台洽談將與台灣企業進行品牌及物料合作，並規劃引進搭配茶飲的台式甜點如涼糕及夾心雞蛋糕等。

印尼買主Walden Global Services本業經營IT服務，規劃跨足台灣連鎖加盟代理業務，該商相當看好八月堂賣相佳且香味濃郁的可頌、丸作食茶頗具特色的手作珍珠以及迷客夏與菲律賓大型餐飲集團Jollibee的合作經驗，預計能成功吸引印尼消費者目光，將續與這幾家台灣業者深談於印尼市場合作發展細節。

韓國買主Ann House旗下經營的Mega coffee在韓國全境約有3000家門市，買主表示六角國際的品牌全球布局經驗及泉發蜂蜜的產品具有獨特性，期望與台灣連鎖加盟品牌業者合作，將台灣品牌引進至韓國市場發展。

許多與會的台灣業者更充分利用同期「台北國際連鎖加盟展」參展時機，主動邀請買主親臨攤位，提供試吃試飲的樣品給國際買主品嘗，進一步強化買主對品牌獨特價值及商機潛力的印象。此次國際連鎖加盟商機日活動，不僅為灣連鎖產業與國際市場的對接提供一個絕佳平台，更將有效協助台灣業者強化品牌知名度，成功登上國際舞台。

關鍵字： 國際連鎖加盟商機日9國18家買商機1750萬美元

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