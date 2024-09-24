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達明機器人9／26登興櫃　每股120元！AI協作拚下半年營運更好

▲達明機器人董事長何世池（右）及總經理陳尚昊合影。（圖／記者楊絡懸攝）

▲達明機器人董事長何世池（右）及總經理陳尚昊合影。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

廣明（6188）旗下子公司達明機器人24日舉辦登錄興櫃前法人說明會，將於9月26日興櫃掛牌，代號為4585，正式進入資本市場，興櫃認購價格為每股120元。達明的協作型機器手臂是全球市占第二大，協作型手臂已全面內建視覺系統，並導入AI推論能力，軟硬體兼容強，對於後續展望，預期今年下半年優於上半年、明年再優於今年表現。

「達明走到現在，就像完成夢想中的重要階段一樣。」從廣明內部孵化出達明，達明董事長何世池有感而發。達明機器人成立於2016年，是全球具代表性的協作型機器人品牌，擁有9億元資本額，全球員工數435人，除了銷售自研的協作型機器人手臂，還積極開發AI軟體，並提供智慧工廠系統整合解決方案。

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簡單來說，達明機器人主要產品有3大類別，包括內建視覺AI協作型機器人、機器人AI軟體服務、智慧工廠系統整合方案。

作為台灣少數同時在機器人軟硬體層面皆擁有深厚研發經驗和實際應用案例的企業，達明機器人的協作型機器人手臂內建AI與智慧視覺技術，不僅能有效縮短客戶導入自動化解決方案的時間、節省成本和人力，還能大幅降低整體自動化建置費用，提升生產效率。

達明機器人是廣達集團旗下廣明光電的轉投資子公司，並於2021年獲得日本自動化大廠歐姆龍的策略投資，進一步加強雙方合作。根據股東結構資料，廣明目前持股達79.95%，其次是法人股東台灣歐姆龍約11.11%，員工持股信託專戶7.56%，員工福儲信託專戶1.32%，其他0.06%。

▲達明機器人在法說會上展示機器人相關應用。（圖／記者楊絡懸攝）

憑藉廣達集團與歐姆龍的資源支持，以及經營團隊多年努力，達明機器人的AI協作型機器人手臂已成功廣泛應用於歐洲、美洲及亞洲的多條生產線，並在全球建立穩固的銷售通路，在與各產業合作的過程中，不斷深化對市場痛點的理解，並根據不同需求提供定制化解決方案。

觀察財報資訊，達明機器人2023年實現營收12.6億元，稅後淨利0.11億元，每股淨利（EPS）0.12元；2024年上半年營收達7.66億元，稅後淨利0.48億元，每股淨利（EPS）0.5元；達明累計今年前8個月營收9.56億元，年增17.44%。值得注意的是，毛利率皆維持4成到5成，並展現持續成長的亮眼成績。

展望未來，達明機器人將致力於開發具備「腦、眼、手」的智慧機器人， 並持續專注於AI、視覺技術及機器人等3大關鍵領域，深耕協作型機器人手臂產品，並根據不同產業的需求，推出多款不同負載能力的機器手臂，以靈活應對半導體、汽車、電子等各式應用場景。

此外，基於現有強大的AI視覺技術，達明機器人也將進一步強化產品的AI功能，包括圖像語言模型、程式生成、大數據分析等，積極運用這些先進技術，持續創新，提升產品競爭優勢。在AI技術蓬勃發展的時代，將以此為基礎並擴大市場領先地位，期盼與競爭對手拉開差距，帶來更卓越的AI解決方案。

▲全方位AI協作型機器人。（圖／達明機器人提供）

▲全方位AI協作型機器人。（圖／達明機器人提供）

關鍵字： 達明機器人興櫃機器人達明廣明AI何世池

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