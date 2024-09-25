金融業毛很多！　禁止電腦螢幕超過隔板、座位上不能吃有氣味食物

▲金融業特殊規定多一條「隔板傳說」。（圖／翻攝臉書「靠北銀行員」）

記者陳瑩欣／台北報導

金融業行事嚴謹，行政規矩也不斷推陳出新。近期爆出有銀行管理部調動員工到新大樓工作，「又一力作」管制個人電腦螢幕放到桌上後，不能超過約100公分高的隔板；另有一家新落成的金融大樓要求員工在座位上不能吃「聞得到味道」的食物；不少新鮮人因為搞不懂辦公室行政規定，大嘆進公司就是踩雷的開始。

臉書「靠北銀行員」中有一則爆料，指公司管理部特意公告「金融廣場第一、二梯次各部室之搬遷及設定，均已全部順利完成，感謝各部門主管與同仁的配合與協助。另敬請已遷入或未來將遷入的部門主管協助，因金融廣場律定：同仁座位的物品，擺放高度均不得超過隔屏。目前仍有少數同仁有超過高度的狀況，敬請協助督促改善。」

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此篇公告引發金融同業議論，「我之前以為只能用黑色髮圈、水瓶不能放桌上、以及指甲不能彩繪已經夠好笑了，沒想到還有更離譜的」、「禁止抬頭 違者開除」、「是隔板高度不夠啦！」另有人擔心問「員工身高是否也要一致性」、「比較高的人不就該死活該駝背看電腦？」

據該銀行相關員工透露，「公司比較嚴謹」，不過行政管理規定「都是真的。」

另有金融同分享，前幾年有一棟新落成的金融大樓，裡面上班的規定就是「座位上不能吃有味道的食物」，至於「違禁品」的判別方式就是行政人員是否聞得出來，不過該公司員工餐廳極豪華，午餐提供自助式沙拉吧吃到飽，有員工一開始抱怨後覺得豪華午餐足以彌補座位上不能開懷大吃的缺憾，近年來抱怨聲已漸消失。