債市多頭列車啟動！「投資級債」成資金焦點　降息環境策略曝光

▲市場資金今年來已出現「提前卡位債市」的現象。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

美國降息開啟債券市場多頭列車，保德信指出，市場資金今年來已出現「提前卡位債市」的現象，其中，投資級債市更成為資金焦點，由於投資級債擁有較長的存續期間，且整體債券評等較佳，在降息環境中更加突顯吸引力。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈表示，今年以來，投資級債一直受到法人資金青睞，主要受惠於金融海嘯後難得一見的高殖利率及跌破票面價的吸引，讓國際資金提前進場卡位。

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統計至9月19日當周，全球投資級債已經連續47周獲得資金買盤，而根據歷史經驗，降息後隨著美債殖利率下滑，美國投等債多數期間均仍能保持上漲趨勢，預期資金持續回補投資級債的趨勢不變。

黃相慈進一步分析，從2001年起美國聯準會（Fed）3次降息後的債市表現來看，美國投資級債幾乎都以上漲回應，不論是降息後的6個月、1年，甚至2年，平均能繳出4.37%至15.8%的報酬率，且時間愈長、報酬率愈高。

由於投資級債企業獲利佳，同步帶動債券的稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）上升。黃相慈指出，最新美國投資級債的整體EBITDA獲利率來到30.58%，已超過前高的30.45%，其中，AAA至A評級企業獲利自2023年6月以來呈現明顯上升趨勢，BBB評級企業則是獲利每季都有所回升。

黃相慈認為，這波聯準會開啟降息循環，預計年底前將再降息2碼，可以解讀成「預防性降息」，看好美國經濟有望溫和成長，包括聯準會認為2024年至2027年，美國實質GDP將以年均2%的速度成長，失業率最高僅會至4.4%，且失業率上升非裁員造成，勞動市場未急遽惡化；而2024年至2025年整體通膨增幅將在2%上下，對於基本面佳的美國投資級債將能帶來正面挹注。

如果投資人想要搭上降息後的債市成長列車，黃相慈建議，除了核心配置投資級債之外，也可搭配最多20%非投資級債。由於美國投資級債與利率水準關聯度高，美國非投資級債則與股市連動度高，靈活搭配有利降低整體波動，加上非投資級債能提高收益水準，並擴大捕捉信評提升Rising Star（明日之星）的超額報酬契機。