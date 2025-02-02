不小心刷6萬「比薪水還多」　她驚覺該存錢！網給建議：別信自己

▲原PO意識到自己應該存錢。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

從什麼時候開始，才真的想存錢？一名女網友發文拋問，大家每個月的卡費都大概是多少錢呢？她自從不小心刷到6萬元，就真正開始想要存錢，以避免成為月光族，大家都是何時意識到自己應該要存錢的呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「大家什麼時候開始想存錢？我是被卡費嚇爛」為標題發文，提到她之前好幾張卡加起來，也不過刷個1、2萬元，但先前雙11的時候，她就因為不小心刷太多，結果卡費居然達6萬元，大家每個月的卡費都大概落在多少呢？

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原PO接著說，雖然她手上的信用卡有些許回饋，但6萬元的費用，已經超過她的薪水，因此還是讓她嚇了一跳。經過這次事件，也讓她驚覺自己應該好好記帳、存錢，不然就怕會變成月光族，大家都是因為什麼原因，才開始想要存錢呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「小時候家裡很窮，一直都有存備用金的習慣」、「因為想要買房，所以拚命存錢投資」、「因為家裡破產，被迫長大存錢」、「小時候發現家裡破產就開始存錢了」、「高中實習開始存錢，看存摺裡越來越多錢就開心」、「就買到發現戶頭錢剩不多，大家怎都很有錢？驚醒」。

還有網友表示，「儲蓄本來就是個人的自由意志，隨時都可以開始，每個人人生都不一樣」。另外也有網友建議，「不要相信自己的自律能力，刷了錢就要另外放，當作自己沒有這筆錢了，不然繳卡費會哭出來」、「其實可以拿到薪水就強迫自己丟市值型ETF，就比較不會亂花錢」。