ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

不小心刷6萬「比薪水還多」　她驚覺該存錢！網給建議：別信自己

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO意識到自己應該存錢。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

從什麼時候開始，才真的想存錢？一名女網友發文拋問，大家每個月的卡費都大概是多少錢呢？她自從不小心刷到6萬元，就真正開始想要存錢，以避免成為月光族，大家都是何時意識到自己應該要存錢的呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「大家什麼時候開始想存錢？我是被卡費嚇爛」為標題發文，提到她之前好幾張卡加起來，也不過刷個1、2萬元，但先前雙11的時候，她就因為不小心刷太多，結果卡費居然達6萬元，大家每個月的卡費都大概落在多少呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，雖然她手上的信用卡有些許回饋，但6萬元的費用，已經超過她的薪水，因此還是讓她嚇了一跳。經過這次事件，也讓她驚覺自己應該好好記帳、存錢，不然就怕會變成月光族，大家都是因為什麼原因，才開始想要存錢呢？

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「小時候家裡很窮，一直都有存備用金的習慣」、「因為想要買房，所以拚命存錢投資」、「因為家裡破產，被迫長大存錢」、「小時候發現家裡破產就開始存錢了」、「高中實習開始存錢，看存摺裡越來越多錢就開心」、「就買到發現戶頭錢剩不多，大家怎都很有錢？驚醒」。

還有網友表示，「儲蓄本來就是個人的自由意志，隨時都可以開始，每個人人生都不一樣」。另外也有網友建議，「不要相信自己的自律能力，刷了錢就要另外放，當作自己沒有這筆錢了，不然繳卡費會哭出來」、「其實可以拿到薪水就強迫自己丟市值型ETF，就比較不會亂花錢」。

關鍵字： 存錢卡費Dcard

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我的滷味～400塊TAT】慘成在地美食...他捨不得浪費開吃嚇壞朋友XD

推薦閱讀

台積電ADR春節休市期間跌6%　法人：蛇年紅盤先補跌

台積電ADR春節休市期間跌6%　法人：蛇年紅盤先補跌

台積電ADR雖然周五收紅，但台股春節休市期間遭遇DeepSeek利空衝擊，累計跌幅約達6%，加上川普關稅2.0版上路增加不確定性，萬寶投顧執行長王榮旭預期周一（2月3日）蛇年開紅盤應會先補跌消化利空，短線宜多觀察不宜貿進。

2025-02-01 13:36
川普見黃仁勳　輝達證實：加強美國技術和AI領導地位

川普見黃仁勳　輝達證實：加強美國技術和AI領導地位

美國總統川普與輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳於當地時間31日（台北時間2月1日）會面，輝達發言管道稍後向外證實，雙方就加強美國技術和人工智慧（AI）全球領導地位展開洽談。

2025-02-01 12:24
川普關稅箭在弦上　黃金首度突破2800美元大關

川普關稅箭在弦上　黃金首度突破2800美元大關

美國總統川普揚言對中國、墨西哥、加拿大等地加徵關稅，國際貿易不確定性增加，國際金價應聲走揚，黃金交易市場周五盤（台北時間2月1日）首次突破2800美元大關，分析師預期投資人在「怕川普出手」的心理下持續推升避險買盤，將再進一步帶動金價走勢。

2025-02-01 11:54
身障本人沒駕照　車輛免稅要件大不同

身障本人沒駕照　車輛免稅要件大不同

陳先生領有駕照且名下車輛已申請免稅，因車輛老舊最近已辦理報廢，陳太太聽聞朋友說，陳先生持有身心障礙證明，配偶的車輛可以申請使用牌照稅免稅，沒想到稅務機關卻說她不符合免稅規定，到底是何原因呢？

2025-02-02 00:45
開工買一送一　國稅局教戰統一發票正確開立方式

開工買一送一　國稅局教戰統一發票正確開立方式

9天農曆春節年假結束，各大超商、手搖飲及餐廳等店家在開工日會提供各式各樣的優惠折扣（如買一送一或附贈現金抵用券等），國稅局提醒，消費者使用這些優惠折扣時，店家也應留意開立統一發票的相關規定。

2025-02-02 00:42
Apple財報露餡　郭明錤：AI對iPhone銷售無太大幫助

Apple財報露餡　郭明錤：AI對iPhone銷售無太大幫助

蘋果公司（Apple）最新一季財報出爐，擁有「地表最強蘋果分析師」封號的天風證券分析師郭明錤在個人「X」平台上援引最新資料試算發現，AI對iPhone銷售無太大幫助。

2025-02-02 00:13
2月桶裝瓦斯遇春節凍漲　中油：每公斤吸收0.7元

2月桶裝瓦斯遇春節凍漲　中油：每公斤吸收0.7元

受到春節物價穩定政策影響，台灣中油公司宣布自明（2）日凌晨零時起，2月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

2025-02-01 18:05
DeepSeek震撼輝達、台積電　科技專家妙喻「AI料理戰爭開始」

DeepSeek震撼輝達、台積電　科技專家妙喻「AI料理戰爭開始」

想像有一座全球頂級的料理學院，OpenAI 是這裡最頂尖的主廚，他花了多年時間，研發出了一道 「GPT-4 天價料理」。

2025-02-01 17:17
川普政策衝出新一波「財富重分配」　定期定額多重資產抗跌

川普政策衝出新一波「財富重分配」　定期定額多重資產抗跌

美國總統川普上任後積極推出多項重大政策，群益投信指出，消息面上或可為金融市場增添波動，不過經濟仍維持溫和成長態勢，因此市場風險相對有限，仍看好股優於債，建議仍可聚焦於經濟和企業獲利仍穩健向好之美國股票、具新藥題材加持和政策環境順風之生技醫療股，台股方面在科技創新趨勢引領，以及殖利率優勢下，今年度仍看好有表現契機。

2025-02-01 17:00
川普關稅戰線擴大　晶片製藥鋼鋁油氣全入列

川普關稅戰線擴大　晶片製藥鋼鋁油氣全入列

美國宣布2月1日對加拿大、墨西哥、中國銷美貨品課徵關稅後，總統川普表示最快2月中還會對電腦晶片、製藥、鋼、鋁、銅及石油天然氣加徵關稅，為第二任內的貿易戰闢新戰線。

2025-02-01 15:36

讀者迴響

熱門新聞

大樂透1.1億開獎了　百萬紅包還有306組

川普擬對台半導體加關稅　專家這樣說

2025年新金融詐騙　金管會：2大類型勿上當

月薪5萬怎麼理財？網見「他的配置」大讚

台積電ADR春節休市期間跌6%　法人：蛇年紅盤先補跌

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

不小心刷6萬「比薪水還多」　她驚覺該存錢

大樂透下期飆1.6億　22人獨得百萬紅包

「個人幣商」走入歷史！　金管會虛幣專法草案下月正式預告

Apple財報露餡　郭明錤：AI對iPhone銷售無太大幫助

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366