臺中「自行車週」連4天登場　業者：新車接單較去年成長8成

▲▼臺中自行車週連4天登場，工策會總幹事黃于珊（右1）鼓勵業者多參展採購交流。（圖／工策會提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

一年一度「2024臺中自行車週Taichung Bike Week」為亞洲最具指標性的產業展，展期自24日至27日一連4天，工策會總幹事黃于珊表示，今年有380家廠商參展，較去年多出2成，而且新車接單狀況相較去年成長約8成，以高階自行車、電動輔助自行車相關零組件廠商最旺，顯示業界普遍看好景氣春燕即將到來。

黃于珊說明，自行車產業在臺中的六大產業中，可說是獨佔鰲頭，不僅有全球二大巨頭巨大、美利達坐鎮，更有超過400家的零組件廠商是臺中在地業者（約占全臺45%），在全球市場具有動見觀瞻的指標地位及話語權。

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▲工策會總幹事黃于珊（右1）與台萬董事長白政忠（中）合影。

此外，自行車產業除了經濟發展，更可連結ESG淨零碳排議題，推動觀光旅遊、休閒運動產業，搭配臺中市政府自行車嘉年華、時代騎輪節等活動，更比照三月瘋媽祖的模式發展出「九月瘋鐵馬」，結合臺中93條自行車道、長度超過780公里，六都第一的優勢，打造國際自行車之都。



全球自行車踏板坐墊零組件大廠、台萬工業董事長白政忠表示，臺中為全球高端自行車產業鏈基地，自2022年第四季一般自行車成車市場停滯，造成高庫存問題之後，「最快今年第四季，最晚明年第二季」，庫存就能調回健康水位。

▲▼今年自行車廠商接單狀況比去年多了8成。

多數廠商也認為，儘管今年參展家數及國際買主參觀人數尚未回到疫情前水準，但今年新車接單狀況相較去年成長約8成，且以高階自行車、電動輔助自行車相關零組件廠商最旺，再再顯示產業已朝向高值化、電動化、智慧化前進。



全球第二大自行車零組件製造商─愛爾蘭商速聯集團臺灣分公司總經理陳鴻毅表示，速聯目前在臺中有四個廠區，分別是神岡的臺灣總部、豐洲一廠與二廠、西屯區的亞洲開發中心，近年全球各大企業紛紛前往東南亞投資設廠，速聯集團反而「根留臺灣」，加碼投資百億元擴建臺中潭子新廠。





陳鴻毅說明，速聯新廠8月已動工興建，預計24個月內完工，2026年底或2027年初舉行落成典禮。這項投資將帶動臺灣中部相關產業的蓬勃發展，屆時臺灣的三座製造廠、倉庫及研發中心將整合於速聯臺灣中心，並成為速聯在全球自行車零件供應鏈中的重要一環。



工策會誠摯邀請國內外自行車業者來到臺中，參與全球自行車產業的年度盛會，一同分享自行車文化的魅力，共創未來的發展趨勢與商機。