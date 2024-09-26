國泰金一枝獨秀飆逾6年新高！今年漲幅近5成　市值破兆元

▲國泰金旗下國泰世華銀行外觀。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受美國降息、保險商品銷售策略得宜等利多加持，國泰金（2882）近期獲多頭追捧，今（26）日盤中創下68.6元波段高點，為2008年6月以來新高，在金控股中表現一枝獨秀，市值也因股價走揚突破兆元，為台股上市公司第7家。

至中午12點，國泰金每股報68.2元，漲幅1.64%，盤中最高68.6元，為6年新高。以去年12月29日國泰金收盤價45.75元估算，國泰金今年以來漲幅逼近5成。

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國泰金自2001年12月31日正式成立，2007年7月2日創下每股94.3元的天價，不過2008年遇到金融海嘯，股價一度打到24元，近年來穩健經營，股價回神，近期外資連3天買超破萬張，若加計投信、自營商，三大法人連5個交易日買超。

國泰金自結8月稅後純益達52.6億元，累計前8月稅後淨利983.5億元，每股稅後純益（EPS）6.44元，累計稅後淨利及EPS皆創同期歷史次高紀錄。

由於國泰金今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，今年8月子公司國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高，國泰人壽及國泰產險累計稅後淨利創歷史次高。