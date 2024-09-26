貿協組團參加柏林InnoTrans展　鏈結軌道與交通大廠合作商機

▲台灣軌道科技解決方案主題館打造沉浸式體驗，相當吸睛。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為推動台灣工程產業全球化布局，展現我國軌道產業優勢及動能，外貿協會籌組「歐洲智慧交通商機開發團」，參與全球最具規模之鐵路及運輸科技展覽盛會－「柏林國際大眾交通運輸專業展(InnoTrans)」，並於該展設立「台灣軌道科技解決方案主題館」。

台灣館精彩呈現我商在軌道交通的最新科技發展與應用，展覽首日（9月24日）除獲展覽主辦單位特別安排貴賓導覽臺灣館之外，亦吸引西門子、德鐵等多家重量級國際買主到訪。

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此開發團由經濟部國際貿易署主辦，外貿協會邀集11家企業單位，包括廣積科技、大億交通、太能系統、群創光電、車威視、研華等，展出EN50155認證軌道專用工業電腦與乘客資訊系統、智慧型複合式軌道車頭及車內照明系統、軌道通訊系統整合解決方案、最新節能防紫外線之液晶調光玻璃、AI智慧翻譯顯示系統、270度盲區監控與車隊管理系統、符合歐盟R46之中型及重型商用車系統等。

駐德國代表處大使謝志偉於展覽首日到場鼓勵我商，此外多家國際大型業者包括西門子、德鐵、日本信號、JR東日本、法國RATP（巴黎大眾運輸公司）、匈牙利國家鐵路MAV、德國聯邦經濟事務和氣候行動部、捷克鐵道局、瑞士施泰德鐵路公司等紛紛造訪台灣館了解展品與洽談合作商機。

該團另將於展後安排參訪行程，造訪國際鐵路車輛及服務大廠、鐵道機車車輛製造大廠、車廠、全球代表性軌道交通設備商以及德國大眾交通運輸集團等，為我商開發國際軌道交通市場，增添交通建設標案合作機會。

InnoTrans展期自9月24日至27日，使用柏林展覽中心全部42個展廳，包括五大主題-鐵路技術、鐵路基礎設施、大眾運輸、內部裝修和隧道建設，戶外展示更包括坦克車到綿延三公里的高速列車展示。預計全球近56國3,000家企業參展，吸引約14萬名專業買主參觀。