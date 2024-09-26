預防性降息「股市將多頭指引？」　投資專家：過去3次清一色大漲

▲美國歷經3次預防性降息之後，美股「清一色」展現多頭走勢。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美國聯準會（Fed）預防性降息有利於企業和緩前的高利率環境，保德信指出，統計1995年以來美國3次預防性降息之後，美股「清一色」展現多頭走勢，且漲幅隨著時間拉長而上升，在降息期間美股平均漲幅達1成之多。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，預防性降息通常降息幅度較小，回顧過去3次預防性降息整體降幅為3碼，且條件是當時美國經濟並未出現衰退，但看到部分經濟指標放緩，或是出現外部不確定經濟因素，透過預防性降息來刺激經濟。

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▲歷次預防性降息的時空背景與美股表現。（圖／記者楊絡懸製表）

以這次降息環境來看，儘管美國景氣出現放緩跡象，但企業營運表現仍持續改善，第四季起美股企業獲利將重返12%雙位數成長，類股表現則是除能源以外皆為正成長。

再者，彭子芸說明，儘管8月美國失業率觸發經濟衰退指標「薩姆規則」，但提出此一指標的經濟學家薩姆（Claudia Sahm）近期表示，疫後造成美國勞動市場結構改變，大量的勞動供給使得失業率提高，薩姆規則可能因此失準。

此外，從平均時薪的角度觀察，儘管呈現下降趨勢，但8月年增3.8%仍遠高於疫情前2%至3%的水準，看好勞工薪資成長穩健，民間消費動能應仍可保有韌性，皆符合預防性降息條件。

彭子芸分析，歷年聯準會祭出預防性降息後，美股往往能展開明顯的多頭走勢，上漲趨勢從降息後3個月即可看出，並隨著時間拉長，美股漲幅持續向上。統計顯示，降息後3個月美股平均可上漲8.7%，後6個月漲幅擴大至15.6%，若統計來看，降息後1年的美股漲幅可達20%、降息後2年的美股漲幅甚至可達56.3%。

整體來說，看好美股後市表現可期，且美國企業不僅掌握全球趨勢，更穩居各產業領導地位。彭子芸認為，投資人不妨透過選股，優先布局未來3年獲利成長預期平均能在15%至20%以上的美國龍頭企業，並以通訊服務、資訊科技、醫療健護、非核心消費產業等4大成長型類股為主，趨勢產業則以AI、糖尿病與減肥藥品商機，以及跨國金融服務為優選。