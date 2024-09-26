SOGO聯名卡「被斷開」滿周年　國泰世華銀：委任關係法律程序中

▲SOGO百貨外觀。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

SOGO百貨聯名卡新盟友中信銀即將在下周四（10月3日）上架新商品，不過遭到SOGO百貨單方面解約的國泰世華銀今（26）日發出聲明指出，與SOGO百貨的合約委任關係目前仍委由律師進行法律程序中，國泰世華銀並強調，「為了因應SOGO單方終止策略聯盟合作，國泰世華銀已為SOGO卡友換發CUBE信用卡，目前卡友反應十分良好。」

以下是國泰世華銀聲明全文：

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本行與SOGO百貨的合約關係委由律師進行法律程序中，以維護廣大持卡人權益。本行因應SOGO單方終止策略聯盟合作，已為SOGO卡友換發CUBE信用卡，目前卡友反應十分良好，未來將繼續以CUBE信用卡與各大消費通路合作，同時也會重視卡友的消費需求，並以卡友為中心滾動調整適合的商戶權益回饋。

國泰世華CUBE信用卡以強勢回饋與多元的優惠通路，創造極佳市場競爭力，其中「樂饗購」現有權益不僅已囊括全台逾40家指定百貨公司，提供筆筆最高3.3%小樹點(信用卡)回饋無上限。看準百貨週年慶卡友消費需求，CUBE信用卡也將祭出指定百貨多項加碼回饋，優惠多元豐富。百貨通路一直是卡友喜愛的消費場域之一，也是各家銀行兵家必爭之地，CUBE信用卡將持續深耕百貨客群。