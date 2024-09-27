97萬人息利雙收！00919填息達陣　僅花5個交易日

▲台股重回2萬3，00919填息。（圖／記者湯興漢攝）

記者林潔禎／台北報導

台股大盤今（27）日天一開盤漲勢凌厲，以22978.97紅盤開出，連帶也讓台股ETF表現亮麗，其中受益人數第三大的00919群益台灣精選高息ETF，一早以24.1元開出，隨即拉高24.19元完成盤中填息，00919本次在短短5個交易日就完成填息，也讓97萬投資人息利雙收都賺錢。

市場法人表示，00919追蹤臺灣精選高息指數，不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具，特別適合存股族。

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進一步觀察00919群益台灣精選高息ETF表現，00919本次為第6次配息，配息金額0.72元創下新高，市場原本尚有疑慮是否能填息，如今5天填息，也讓投資人對其刮目相看，期待之後能持續配高息、持續填息。

投資台股高息ETF特別要觀察其是否有穩定的配息能力，00919搭配本身的「收益平準金」機制，高股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋，法人預估若以此推估，00919具備往後能持續高配息的條件，投資人還是可以留意相關投資契機。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，美國聯準會降息，帶動全球股市全面走揚，外資更願意持有風險性資產，資金重新回流包括台灣在內的新興市場，這時正是外資重新布局的好時點，在基本面與資金面皆有利股市之下，預期外資匯入趨勢有望延續，股市也因此有望維持震盪向上的格局。股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。

