中國信託文薈館　獲金管會頒「「113年度金融教育貢獻獎」

▲金管會舉辦「113年度金融教育貢獻獎」，中信銀行榮獲最佳協力獎，金管會副主委邱淑貞（左）頒獎予中信銀行總經理楊銘祥（右）。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

為普及金融教育推廣理財觀念，中信銀設立創「文薈館」，提供台灣金融發展歷史及主題互動展件，舉辦主題特展、跨域結合教育機構、警察局推出合作財商課程，今（27）日獲金管會頒發「113年度金融教育貢獻獎」最佳協力獎，表揚中信銀行積極協助民眾建立正確金融觀念。

中信銀行總經理楊銘祥表示，文薈館不僅是中國信託金融文史館，更致力打造成學習生活化金融知識的體驗場域，盼以民間企業的金融專業和資源，積極與學校及各單位合作，攜手扎根金融教育，提升國人理財素養。

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文薈館自2021年起與台北市、基隆市、宜蘭縣教育局處合作，提供學校理財教材授權、貨幣教具車移地教學、職探體驗及教育營隊。最新編製的兩套教案結合108課綱「財金素養」主軸，無償授權教育團體申請使用，教案涵蓋儲蓄與消費、緊急預備金、投資理財與風險、預防詐騙等觀念，教師可選擇適合學生學習的單元及搭配學習單進行授課，協助幼稚園及國小學童養成基礎金融知識。

文薈館自2017年開始於暑假舉辦金融教育特展，內容涵括股票、貨幣知識、古今銀行介紹、新臺幣上的臺灣故事，幫助學童以輕鬆的方式建立金融觀念。有鑑於詐騙議題成為各界關注焦點，今年的暑期特展以「錢的多重宇宙—五感體驗玩金融」為主題，攜手臺北市政府警察局南港分局策劃「防詐大挑戰」專區，收集生活中常見的詐騙話術，供民眾建構預防觀念，展出近三個月共計逾6萬人次觀展。

文薈館秉持金融核心本業推廣財金素養，跳脫傳統博物館的靜態展示方式，以珍貴館藏搭配數位互動，呈現中國信託與臺灣並肩成長的金融服務里程碑，開館至今超過57萬人次參觀，今年亦以「校園金融素養扎根計畫」獲得財團法人台灣永續能源研究基金會「台灣永續行動獎」金獎肯定，歡迎各級學校、自學團體及非營利課輔團體預約導覽及理財桌遊等專屬服務。

