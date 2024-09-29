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三大公會合辦「綠電買賣媒合會」　綠電媒合專區10月底上線

▲▼中華民國再生能源商業同業公會攜手中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會及經濟部標準檢驗局共同舉辦「113年綠電買賣媒合會」。（圖／公會提供）

▲三大公會及經濟部標準檢驗局共同舉辦「113年綠電買賣媒合會」。（圖／公會提供）

記者高兆麟／綜合報導

由中華民國再生能源商業同業公會、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會及經濟部標準檢驗局共同舉辦的「113年綠電買賣媒合會」，近日在北、中、南大規模展開，吸引上百家企業爭相報名參與，成功促成售電業者、發電業者及企業的三方媒合，讓企業買得到綠電、業者賣得出綠電。

經濟部標準檢驗局檢驗技術組副組長楊禮源指出，國內綠電交易自106年首創綠電憑證平台（T-REC），近來交易快速成長，累計至今年9月底止，綠電交易憑證已突破566萬張，相當約56.6億度綠電完成轉供，用戶端也達到353個用戶、案場數更突破1312個，同時，售電業者家數也來到78家。

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楊禮源表示，政府積極投入綠電自由交易市場，三波段釋出小額綠電給中小企業、近期將推動離岸風電競價機制，以及先前開放太陽光電「三轉一」有效導引86億度綠電投入市場，配合業者和企業的媒合交易，持續活絡綠電市場。

中華民國太陽光電系統公會理事長廖禎松表示，在全球氣候變遷和能源轉型浪潮中，綠色能源的推廣與應用已成為各國重要議題，為促進再生能源發展，增進供應商與需求方之間的合作與交流，此次由再生能源公會推動，結合光電系統公會、電電公會分在北、中、南地區聯合舉辦113年綠電買賣媒合會，希望能打通企業和售電業者之間的互動橋樑。

中華民國再生能源商業同業公會理事長，同時身兼光電系統公會副理事長暨電電公會常務理事/能源與儲能委員會主委的胡惠森指出，他深刻了解企業希望買到便宜綠電的心聲，除了積極推動綠電媒合平台，下一步將拜會六都、各縣市及八大工商團體，盤點全國實際的綠電供需數據，以公平、公開方式建置綠電交易平台，讓綠電買得到、賣得出去。

再生能源公會官網也預計在今年10月底上線，將開放綠電媒合平台專區，目前不少業者手中仍有許多綠電可以供應市場，公會也指出，歡迎企業登記採購或電洽公會秘書處詢問。

三大公會合辦的「綠電買賣媒合會」，台中場、高雄場已分別召開，台北場在27日舉辦，會中邀請經濟部官員蒞臨指導，並由再生能源公會秘書處介紹公會官網之「綠電媒合平台」及推廣委員會說明售電產業發展，並邀請金融業者與售電業者分享買賣綠電需求及綠電信託服務等，開啟國內最大規模的綠電交易媒合新契機。

關鍵字： 綠電

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