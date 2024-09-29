三大公會合辦「綠電買賣媒合會」　綠電媒合專區10月底上線

▲三大公會及經濟部標準檢驗局共同舉辦「113年綠電買賣媒合會」。（圖／公會提供）

記者高兆麟／綜合報導

由中華民國再生能源商業同業公會、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會及經濟部標準檢驗局共同舉辦的「113年綠電買賣媒合會」，近日在北、中、南大規模展開，吸引上百家企業爭相報名參與，成功促成售電業者、發電業者及企業的三方媒合，讓企業買得到綠電、業者賣得出綠電。

經濟部標準檢驗局檢驗技術組副組長楊禮源指出，國內綠電交易自106年首創綠電憑證平台（T-REC），近來交易快速成長，累計至今年9月底止，綠電交易憑證已突破566萬張，相當約56.6億度綠電完成轉供，用戶端也達到353個用戶、案場數更突破1312個，同時，售電業者家數也來到78家。

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楊禮源表示，政府積極投入綠電自由交易市場，三波段釋出小額綠電給中小企業、近期將推動離岸風電競價機制，以及先前開放太陽光電「三轉一」有效導引86億度綠電投入市場，配合業者和企業的媒合交易，持續活絡綠電市場。

中華民國太陽光電系統公會理事長廖禎松表示，在全球氣候變遷和能源轉型浪潮中，綠色能源的推廣與應用已成為各國重要議題，為促進再生能源發展，增進供應商與需求方之間的合作與交流，此次由再生能源公會推動，結合光電系統公會、電電公會分在北、中、南地區聯合舉辦113年綠電買賣媒合會，希望能打通企業和售電業者之間的互動橋樑。

中華民國再生能源商業同業公會理事長，同時身兼光電系統公會副理事長暨電電公會常務理事/能源與儲能委員會主委的胡惠森指出，他深刻了解企業希望買到便宜綠電的心聲，除了積極推動綠電媒合平台，下一步將拜會六都、各縣市及八大工商團體，盤點全國實際的綠電供需數據，以公平、公開方式建置綠電交易平台，讓綠電買得到、賣得出去。

再生能源公會官網也預計在今年10月底上線，將開放綠電媒合平台專區，目前不少業者手中仍有許多綠電可以供應市場，公會也指出，歡迎企業登記採購或電洽公會秘書處詢問。

三大公會合辦的「綠電買賣媒合會」，台中場、高雄場已分別召開，台北場在27日舉辦，會中邀請經濟部官員蒞臨指導，並由再生能源公會秘書處介紹公會官網之「綠電媒合平台」及推廣委員會說明售電產業發展，並邀請金融業者與售電業者分享買賣綠電需求及綠電信託服務等，開啟國內最大規模的綠電交易媒合新契機。