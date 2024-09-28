記憶體模組廠金士頓降價清庫存　陸行之點名3台廠跟進壓力大

▲記憶體模組大廠金士頓傳降價清庫存。（圖：資料照）

記者林潔禎／台北報導

消費性電子產品旺季不旺，第一大記憶體模組廠金士頓傳啟動降價策略，瞄準中低階產品，以刺激銷售力道，知名半導體分析師陸行之今（28）日在臉書上發文指出，記憶體存儲器廠商塞了一堆庫存給下游模組廠，讓台灣記憶體模組產業今年二季度平均庫存爆表；他點名觀察三家台廠A-data（威剛）、Transcend（創見）、 Phison（群聯）降價清庫存壓力大，認列庫存損失將成為常態。

以下是陸行之臉書發文：

[廣告]請繼續往下閱讀...

9月初的時候曾貼文說，記憶體存儲器行業不再有週期，最近觀察到除了能做HBM的記憶體廠商 SK Hynix, Micron, Samsung 獲利率有明顯回升之外，其他PC/消費性電子產品記憶體存儲器公司不但近期營收不如預期，且都還在虧損或虧損邊緣，尤其是記憶體存儲器廠商塞了一堆庫存給下游模組廠，讓台灣記憶體模組產業今年二季度平均庫存爆表達7.8個月，9-11個月庫存的公司比比皆是，一旦傳統DRAM/Flash 價格反轉，認列庫存損失將成為常態。

概念就是非HBM記憶體公司這些週期股到目前為止，好像還沒看到上升週期，還是12個月內不再有上升週期了。

果不其然撐不到一個，即使靠著HBM及數據中心NAND，美光數字美美的，但記憶體存儲器模組龍頭金士頓（雖然我們看不到其庫存數字）也受不了手上抱著一堆賣不出去的中低階消費性記憶體庫存，而決定降價清理庫存，接下來我們就等著看台灣記憶體模組產業A-data, Transcend, Phison 何時跟進，認列庫存損失將成為常態，筆者認為8-11個月的模組記憶體庫存絕對不只只有中低階產品，高階記憶體存儲器合約價格何時鬆動，何時模組大廠向製造大廠說NO（拜託 不要再塞貨給我了)，這將是未來幾個月的觀察重點。

