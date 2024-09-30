中華電信董事長郭水義卸任　簡志誠接棒喊話推「三大政策」

記者蘇晟彥／台北報導

中華電信 日前傳出董事長郭水義、總經理林昭揚將卸任，由中華電信執行副總簡志誠接任董事長、中華電信股份有限公司執行副總經理兼資安長林榮賜接任總經理，30日舉辦交接儀式時，郭水義感恩23年中華電信大家庭生涯，並細數任內功績，並強調「我始終深信員工是最寶貴的資產」，而簡志誠也將憑藉39年在中華深耕的經驗，強調將推動「精簡、務實及智慧化」三大政策，要讓大象瘦身，以更靈活的方式創造中華電信精彩未來。

▼郭水義（左）卸任，由簡志誠接棒。（圖／記者蘇晟彥攝）



中華電信 30日舉辦交接典禮，由交通部次長伍勝園擔任監交人，正式見證郭水義、董事長郭水義、總經理林昭揚卸任，並由簡志誠接任董事長、林榮賜接任總經理。對此，郭水義於2023年5月接任，任期1年4月；林昭揚則是2023年7月接任，任期1年2個月。

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對此，卸任、接任董事長及總經理都分別發表致詞，郭水義細數自己在中華電信23年生涯，強調自己上任後堅持相信「員工是最寶貴資產」，推動各種加薪、加酬勞等等制度，並細數任期內的點滴，並向中華電信喊話「請繼續培養組織人才，推動永續轉型」

而將接任的董事長簡志誠則從基層深耕，在中華電信至今已經39年，喊出「一切從簡，達標為重」的口號，盼營收獲利穩定成長、成為市值破兆的企業，也期盼中華電信在新興市場、新技術能穩健佈局，未來針對各項挑戰，也希望大象瘦身，能以更靈活的姿態面對挑戰。

▼總經理林昭揚（左）卸任，由林榮賜（右）接棒。