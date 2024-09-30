中國暴力救市！滬深股創16年最大漲幅　投信示警ETF追蹤差距

▲陸股示意照。（示意圖／CFP）

記者陳瑩欣／台北報導

中國暴力救市，陸股狂飆，今（30）日上證與滬深300指數雙雙飆逾8%，滬深300指數更一舉突破4000點，來到4017.85點，漲幅創16年來最大單日漲幅。元大投信、中信投信等業者都發出緊急公告，旗下發出與中國股市深度連結的ETF出現基金績效與標的指數表現追蹤差距。

滬深300指數今以3846.652點開出，指數開高走高，終場收4017.855點，漲8.48%，漲幅創16年來的最大單日漲幅，成交額達8625.29億元人民幣。

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00637L今以每股17.31元作收，上漲1.8元或漲11.61%，成交量41萬7060張，較前一個交易日34萬5986張更為驚人。

除了00637L，多檔2倍槓桿的ETF也都表現亮眼，富邦恒生國企正2（00665L）今日收漲9.23%、中信中國50正2（00753L）漲幅11.44%、復華香港正2（00650L）漲幅8.74%、富邦上証正2（00633L）漲11.22%。而中信中國50（00752）則漲5.09%。

元大投信指出，元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金（00637L）追蹤差距已超過5%。

法人表示，ETF 追蹤差距與追蹤誤差越小，代表報酬表現越貼近指數，追蹤效果越好，發行公司基於管理義務，要依照指數編製邏輯來操作及調整部位，並定期檢討控管追蹤偏離情形。