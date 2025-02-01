川普擬對台半導體加徵關稅 專家：搬石頭砸自己腳

▲川普有意針對半導體等產品提高進口關稅。（圖／路透）



文／中央社

美國總統川普啟動關稅戰，2月1日起對加拿大及墨西哥商品加徵25%關稅，對中國商品加徵10%關稅，並點名美國有98%晶片生意跑到台灣。財經專家指出，晶片是比較利益下國際生產分工的結果，關稅成本會轉嫁到美國消費者身上，恐怕是搬石頭砸自己的腳。

美國宣布2月1日對加拿大、墨西哥、中國銷美貨品課徵關稅後，總統川普表示，最快2月中還會對電腦晶片、製藥、鋼、鋁、銅及石油天然氣加徵關稅，為第2任內的貿易戰闢新戰線。

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財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，關稅能使得上力的是一般商品，但晶片、特別是先進製程高階晶片，則是比較利益分工的結果，也就是這個產品在美國生產不划算，美國設計公司委託台積電生產，而美國設計公司因為沒有工廠，可以享受高達8、9成的毛利率，此為國際生產分工的結果。

謝金河說，台積電只是生產中間財，100%關稅一定是100%轉嫁至Apple、 輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等大廠身上，對美國設計大廠只有添加成本轉嫁的壓力，且美國大廠在全世界，也找不到可以幫忙美商代工的晶片製造商。

總體經濟專家吳嘉隆接受中央社記者訪問時表示，川普有意針對半導體等產品提高進口關稅，首先要觀察是只針對台灣、或是對韓國等其他國家都一視同仁，如果競爭對手也被課稅，那就是比大家的議價能力。

吳嘉隆認為，川普說美國有98%的晶片生意都去了台灣，這代表美國根本沒有替代選項，而台積電有絕對的技術優勢和議價能力；如果真的加關稅，這是搬石頭砸自己的腳，最後會打到美國客戶和終端消費者。

他指出，川普錯把晶片當成一般商品，台積電完全可以反映和轉嫁所增加的成本，最後就是科技產品的零售終端價格走高，美國民眾必須負擔更高的代價，並可能引發新一輪通貨膨脹。

至於美國1日起正式對加拿大、墨西哥及中國商品加徵關稅，吳嘉隆表示，表面的理由是要阻止非法移民或毒品進入美國，但實際上是要處理貿易失衡問題，因為加拿大、墨西哥和中國正好是美國前3大貿易國家。

吳嘉隆提醒，很多中國企業到墨西哥設廠，再間接出口到美國，墨西哥已成為中國的第三方間接出口地，川普想要把這個破口補起來；除了墨西哥，接下來越南、泰國、新加坡，甚至是中東，川普有可能會把這些第三方全部封死，廠商想要透過分散供應鏈閃避關稅，難度可能會愈來愈高。