台積電ADR春節休市期間跌6%　法人：蛇年紅盤先補跌

▲台股看盤示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電ADR雖然周五收紅，但台股春節休市期間遭遇DeepSeek利空衝擊，累計跌幅約達6%，加上川普關稅2.0版上路增加不確定性，萬寶投顧執行長王榮旭預期周一（2月3日）蛇年開紅盤應會先補跌消化利空，短線宜多觀察不宜貿進。

台股1月23日正式休市，但長達11天的春節假期台積電ADR震盪劇烈，美國時間1月22日盤中一度飆出225美元天價，終場更以大漲2.38美元或2.06%、223.2美元作收，寫下收盤新高價，不過隨後受到DeepSeek利空衝擊，台積電ADR在1月27日失守200美元大關，雖然隨後緩步走揚，至1月31日以上漲1.17美元或0.56%、每股209.32美元作收。

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法人統計，台股在1月23日休市以來，至2月3日蛇年開盤紅盤前，台積電ADR從223.2美元一路下滑至209.32美元，還有約6%跌幅尚未彌補。

王榮旭認為，AI股要先反映DeepSeek橫空出世的利空，加上川普關稅戰開打，對台股蛇年不利，美股走勢雖然不弱，但因欠缺主流題材，短線要衝有難度。

王榮旭指出，美股已漸有反彈，周一台股就算跌，也不致於太大，只是第一天比較不穩，後市選股為重，AI長線趨勢不變，但在美股找不到重心下，2月3日跌未必是最好買點。

法人指出，台積電1月22日龍年封關以1135元作收，以當天台幣對美元匯價32.774元估算，對台北股市溢價率仍達20.89%，惟較封關前近30%的溢價率大幅收斂。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股現階段處於相對高檔，建議投資人可以善用「定期定額」以及「逢低加碼」策略。

謝明志指出，若遇到大盤震盪，要把握估值調整所帶來的投資機會，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。

群益投信認為，中長線而言，台股基本面有支撐，投資策略仍為逢低分批佈局，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。