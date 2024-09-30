證交所公布12檔注意股　所羅門當沖比例破7成被列入

▲證交所公布注意股。（圖／資料照）
記者高兆麟／綜合報導
證交所今日公布12檔注意股，其中所羅門（2359）因09月27日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率60.94%，且09月27日當日沖銷成交量占該日總成交量比率71.39%，因此被列入。
其餘還有T50反1元大3B購01、中華化、威致、矽統、淘帝-KY、大洋-KY、迅杰、美德醫療-DR、明輝-DR、同方友友-DR、巨騰-DR被列入。
▲證交所公布注意股。（圖／資料照）
記者高兆麟／綜合報導
證交所今日公布12檔注意股，其中所羅門（2359）因09月27日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率60.94%，且09月27日當日沖銷成交量占該日總成交量比率71.39%，因此被列入。
其餘還有T50反1元大3B購01、中華化、威致、矽統、淘帝-KY、大洋-KY、迅杰、美德醫療-DR、明輝-DR、同方友友-DR、巨騰-DR被列入。
關鍵字： 所羅門
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※
經濟部今（30）日下午召開電價費率審議會，決定未來半年電價調漲幅度，確認產業用戶平均調漲12.5％，每度會從3.81元提升為4.29元；產值衰退用戶調漲幅度減半或凍漲，民生用戶則全數凍漲，新電價於10／16起實施，預計可挹注台電今年營收150億元、並對今年CPI間接影響0.03個百分點。
2024-09-30 17:30
國寶集團旗下上櫃文創股松崗（6240）30日公告指出，松崗董事長王燕軍「因業務繁忙」決定辭任，將於近期召開董事會推選董事長；此外，法人董事喜旺投資在王燕軍辭任後也重新指派代表人，福座開發陵管處副總經理蕭煥仲接任，並於9月30日生效。
2024-09-30 17:24
台股30日開低走低，重挫逾400點，高價股震盪災情也讓投資人嘆息不已。除了台積電（2330）震盪甩出千金股行列之外，千金股之一的川湖（2059）盤中跌逾9%，逼近跌停，至午盤股價最多跌110元，暫報1,095元，換算下來，抱1張就現賠11萬元。
2024-09-30 13:16
中颱「山陀兒」持續接近台灣，今日已有部分地區停班停課，中央氣象署也不斷更新最新風雨預測，未來24小時雨量部分，花東、高屏、南投等地區，都達到停班停課標準，是否放颱風假也備受關注，《ETtoday新聞雲》整理5大颱風假勞工相關權益。
2024-09-30 11:30
擁有逾114萬受益人的老牌ETF、元大高股息（0056）今（30）日公告最新季配息結果，每股配1.07元，10月16日為最後買進日。
2024-09-30 17:02
美東碼頭工人預計10／1罷工，許多業者擔憂貨卡在海上，紛紛提早出貨、或是跳港因應，加上上周SCFI運價指數連6黑，目前市場運價仍混亂，無法反應實際狀況，貨櫃三雄今（30）日股價翻黑，萬海（2615）盤中重挫逾9％、差一檔就跌停，長榮（2603）、陽明（2609）跌逾6％。
2024-09-30 13:00
未來半年電價是否調漲，將在今（30）日下午電價審議會中拍板定案，經濟部提出的版本為民生凍漲、工業用電最多漲15％，對此，工總率先喊不公平，工商協進會也說，針對用電大戶訂定較高電價調幅，不盡公允，建議給予達到一定能效標準的企業電價折扣，以激勵企業投入節能減碳。
2024-09-30 06:00
經濟部預計於9月30日召開電價費率審議會，雖然外界預估民生用電凍漲，但產業用電調漲勢在必行，是否會影響高科技產業發展？對此，和碩（4938）董事長童子賢表示，台電多年來壓低電價，確實照顧民生，但他無法預期台電該如何調漲，只能祝福台灣的電力往穩定、高品質及經濟實惠的方向邁進。
2024-09-30 05:30
為拉攏外幣定存族目光，銀行搶在今年第4季推出美元優利定存，《ETtoday新聞雲》盤點台中銀、華南銀、王道銀、板信銀等4家銀行美元優利專案，發現年息多喊到5%以上，3個月期定存以台中銀年息5.25%最高，以存入10萬美元估算，3個月期滿可領到相當於4.1萬元台幣，吸引定存族的目光。
2024-10-01 00:02
聯發科（2454）與達發科技今日正式宣布，歐洲一線電信業者將於 2025 年於市場上推出搭載 Wi-Fi 7 的 10G-PON 服務，將引領全歐邁入 Wi-Fi 7 與 10G-PON 元年。
2024-09-30 22:56
讀者迴響