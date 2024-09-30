證交所公布12檔注意股　所羅門當沖比例破7成被列入

▲證交所公布注意股。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

證交所今日公布12檔注意股，其中所羅門（2359）因09月27日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率60.94%，且09月27日當日沖銷成交量占該日總成交量比率71.39%，因此被列入。

其餘還有T50反1元大3B購01、中華化、威致、矽統、淘帝-KY、大洋-KY、迅杰、美德醫療-DR、明輝-DR、同方友友-DR、巨騰-DR被列入。