聯發科攜手小金雞達發　拿下歐洲一線電信業者Wi-Fi 7訂單

▲聯發科技與達發科技晶片已獲歐洲一線電信業者採用並將於 2025 年推出搭載 Wi-Fi 7 的 10G-PON 服務。（圖／達發提供）

記者高兆麟／綜合報導

聯發科（2454）與達發科技今日正式宣布，歐洲一線電信業者將於 2025 年於市場上推出搭載 Wi-Fi 7 的 10G-PON 服務，將引領全歐邁入 Wi-Fi 7 與 10G-PON 元年。

聯發科技與達發科技在過去三年，已有超過 30 個搭載 Wi-Fi 7 的 10G-PON 專案成功獲多個全球 Tier 1 運營商設計採用 (design win)，其中，若干專案預計將於 2025 年年初開始陸續通過歐洲一線運營商最終測試並開始商轉。此外，聯發科技與達發科技也與全球多家 ODM/OEM 夥伴合作，提供可靠的一站式解決方案，幫助中小型寬頻業者快速推出服務。

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聯發科技與達發科技的 Wi-Fi 7 與 10G-PON 方案支援各種主流軟體作業系統與開發環境，包括 prplOS、RDK-B、OpenWrt 與 OpenSync 等，充分滿足運營商客戶對軟體客製化及產品差異化的目標。此外，有鑑於用戶有感近年電價攀升，聯發科技與達發科技的方案內建智慧自適應電壓調整（AVS，Adaptive Voltage Scaling）節能設計可有效地動態降低設備能耗，更能幫助運營商落實對減碳排、環境保護的承諾。我們的方案目前已獲得歐洲一線運營商認可，為同級中最低功耗、能效比最高的晶片。

聯發科技董事長蔡明介表示，達發科技是聯發科技集團布局的重要一環。聯發科技的晶片多為上千人研發團隊規模所開發的大平台，達發科技的晶片則是百人規模小平台，雙方是「大小平台、分工合作」的關係，可以提供更高價值、更完整的方案，服務全球客戶。達發科技的組織規模有彈性、靈活的特質，可以快速回應客戶需求。核心團隊都有超過 20 年的經驗，客戶已經遍佈全球。

聯發科技與達發科技的平台所能提供的超乎晶片本身，具備極佳開發彈性與延展性的完整軟硬體解決方案，可降低運營商設計、維修、客服等維運複雜度。不僅於此，當運營商希望以同一方案擴大與升級其所能夠服務的區域與規格時，雙方緊密合作的解決方案更能在跨洲際、跨區域營運需求下，加速產品問世及縮短服務部署時間。