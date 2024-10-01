4銀行競推美元優利　10萬美元存3個月最多滾出4.1萬台幣

▲美元示意照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

為拉攏外幣定存族目光，銀行搶在今年第4季推出美元優利定存，《ETtoday新聞雲》盤點台中銀、華南銀、王道銀、板信銀等4家銀行美元優利專案，發現年息多喊到5%以上，3個月期定存以台中銀年息5.25%最高，以存入10萬美元估算，3個月期滿可領到相當於4.1萬元台幣，吸引定存族的目光。

台中銀：3個月年息最高5.25%

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台中銀行為持續回饋客戶，將於2024年第四季逆勢推出利率加碼之美元定存優利專案「美利龍來III」，這項專案自2024年10月1日至10月31日為期一個月，適用對象不限個人或企業戶，只要是新資金或以新台幣結購，並符合相對應之起存門檻，即可享有美元定存年利率最高達3個月年息5.25%、6個月年息最高4.8%的優惠利率，讓民眾在美國降息後仍可享受美元高利定存帶來的優渥利息。

理專試算，若依台中銀的優惠，民眾在和台中銀結購10萬美元定存3個月，將可領到1312美元的利息，若以台中銀目前即期匯率31.61元估算，約新台幣4.1萬元，等於在年底前先靠外幣滾一波利息。

依台中銀行官方網站公告，此次推行的「美利龍來III」美元定存優利專案，「大小通吃」，若是小資族可選單筆起存金額最低為1000美元的方案輕鬆進場，沒有最高金額限制，對於想累積第一桶金又想分散匯率風險的小資族，可依據自身需求分批購入外幣來承作。

另外，針對資金較豐厚的高資產族群，台中銀設定單筆起存金額為10萬美元起，將給予更優渥的定存利率，有理財需求的民眾可透過網路及臨櫃兩種通路辦理，專案總額度為兩億美元，額滿即提前終止。

華南銀：1個月期年息4.75%

華南銀指出，自即日起至113年11月6日，推出「美利旺美元定存專案」，凡國內分行客戶親臨櫃檯，以新台幣結購、自他行匯入或外幣現鈔存入之新資金承作美元專案定存，起存額10萬美元(含)以上，無金額上限，也不需搭配任何理財產品，即享1個月期年率4.75%或3個月期年率4.60%優惠利率。

針對配置多元化的客群，華南銀行長期提供「e鍵享利美元優惠定存專案」，除放寬最低起存金額門檻，並提供兩種存期的定存方案，凡客戶透過華南銀行+APP或網路銀行，承作美元定存僅需3000美元，不論資金來源，即可享1個月期年率4.00%或3個月期年率3.85%，若以新台幣直接結購美元定期存款，更可享1個月期年率4.35%或3個月期年率4.15%，讓投資人可以小額啟動理財計劃，輕鬆捕獲被動收入。



王道銀：3個月期年息5.18%

王道銀行自即日起至11月29日止，推出外幣優利專案，美元定存3個月年利率 5.18%，單筆定存起存金額為300美元整，上限為10萬 (含)美元整，不過活動期間每人可存30筆（含定存解約筆數），到期一次給付，採複利計息。計算方式為按日計息，以一年360天為計息基礎。另外，王道銀接受網銀、行動銀行與臨櫃申請，多元通路皆可支援。

板信銀：3個月期4.8%

板信銀則是自即日起至10月31日止，推出「美利雙盈」優利定存專案，不論是臨櫃或是網銀，以新資金存入10萬美元，享3個月期年息最高5.1%優利；若是資金偏低的小資族，則可選擇1000美元至1萬美元新資金定存方案，享最高3個月期年息4.8%。

銀行主管特別提醒，除多方比較各家銀行利率外，同時也應多留意不同的專案天期、承作條件及注意事項等，舉例來說，部分銀行可能提供極具吸引力的利率，但天期只限7天、14天不等。另外，外幣定期存款仍須自行評估匯兌及利率風險，如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠利率，其利息計算方式依實際存款期間（包括不足月零星日數），以存入當日本行外幣各期別「牌告利率」八折計息；未存滿一個月者，不予計息。應當妥適規劃資金運用後再行申辦。