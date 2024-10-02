臺灣證券交易所壯大臺灣資本市場高峰會　強化產業鏈連結

▲臺灣證券交易所舉辦「壯大臺灣資本市場高峰會」，期盼透過產官學交流激盪出更多火花，強化產業鏈連結。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

為壯大臺灣資本市場價值，臺灣證券交易所30日舉辦「壯大臺灣資本市場高峰會」，邀請到行政院秘書長龔明鑫、環境部部長彭啓明與金融監督管理委員會主委彭金隆與會。金融監督管理委員會主委彭金隆提到，「壯大臺灣的資本市場，不僅是臺灣經濟能夠持續成長的關鍵，也是讓我們在全球市場中站穩腳跟的重要力量。行政院在今年7月的時候成立了經濟發展委員會，共同來擘劃國家未來重要的經濟方針，其中一個非常重要的推動政策就是打造臺灣特色的亞洲資產管理中心。金管會與證交所也將持續致力於推動資本市場的改革，並全力促進資本市場的發展。」 行政院秘書長龔明鑫說，「金管會提出的亞洲資產管理中心這個願景，我們希望透過大家的努力一起把它落實。其中當然有一項也就是壯大資本市場這件事，是我們很重要一起努力的目標。臺灣的資本市場在亞洲地區是相對非常好的，主要的理由就是因為臺灣有非常堅強的產業作為基礎。」

▲30日舉辦的「壯大臺灣資本市場高峰會」現場邀請到市值百億、公司治理評鑑前5%及近兩年新上市公司，吸引近220家上市公司，約250位公司董事(長)、創辦人、總經理及高階主管參與。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

活動現場邀請到市值百億、公司治理評鑑前5%及近兩年新上市公司，吸引近220家上市公司，約250位公司董事(長)、創辦人、總經理以及高階主管共同參與，期盼能藉由此次高峰會創造上市公司交流，強化彼此產業連結。臺灣證券交易所董事長林修銘補充，「我們在今年年初有提到，就是希望能思考如何發揮大帶小這樣子的理念，所以我們也同時邀請了最近這兩年來新加入到我們上市家族的，不管是主板或創新板的公司大家齊聚一堂。臺灣證券交易所7月時，在世界排名以市值來看位居全球第12名，而成交量排名更是全球第9名，在這樣子ICT產業奠定的基礎下，我們的產業交出亮麗的成績單，也直接反映到我們資本市場在國際上的競爭力。」

▲臺灣證券交易所董事長林修銘提到，證交所將積極助企業提升價值，壯大臺灣資本市場。

現場也邀請到環境部部長彭啓明，就上市公司關切的氣候變遷議題進行專題演講。以及請到台灣經濟研究院董事長吳中書、友達光電董事長彭双浪與玉山金融控股董事長黃男州、台積電資深副總何麗梅，進行「ESG淨零排放-企業之挑戰與機會」論壇探討，會後更透過晚宴彼此交流，臺灣證券交易所董事長林修銘也提到未來願景，林修銘說，「臺灣證券交易所希望扮演一個平台，能夠在壯大企業跟市值方面，根據相關議題有更多的分享和討論，從政府機構到企業公司以及國外相關的講者，臺灣證券交易所期盼一年能夠舉辦兩次這樣的高峰會，期許透過這個平台能扮演更多積極性的角色。」

▲由台灣經濟研究院董事長吳中書(右1)、友達光電董事長彭双浪(右2)與玉山金融控股董事長黃男州(左2)、台積電資深副總何麗梅(左1)，和與會者一同進行「ESG淨零排放-企業之挑戰與機會」論壇探討。

臺灣證券交易所持續為厚實臺灣資本市場競爭力，提升企業價值而努力，期盼提升企業能見度，透過企業的價值提升，壯大臺灣資本市場，打造具全球影響力的護國群山。