ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

勞動基金8月獲利13.4億元　前8月賺8871億元

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至8月底止，勞動基金規模為6兆7,957億元，收益數為8,871億元，收益率14.25％；8月單月收益數為13.4億元 。

其中，新制勞退基金運用規模為4兆4,306億元，收益率14.08％；舊制勞退基金運用規模為1兆446億元，收益率16.71％；勞保基金運用規模為1 兆949億元，收益率15.41％；就保基金運用規模為1,703億元，收益率2.92％；勞職保基金運用規模為365 億元，收益率1.11％ ； 積欠工資墊償基金運用規模為188億元，收益率9.65％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞金局表示，8月金融市場表現，美國ISM製造業指數及就業報告皆意外疲軟，景氣惡化擔憂升溫，8月股市波動加大，而後美國零售銷售表現強勁，緩解市場對經濟的疑慮，加上Fed主席鮑爾明確表示降息時間點已經到來，激勵股市回升走揚。

勞金局指出，下半年景氣變數可能較多；央行理監事會議考量國內外經濟金融情勢及今年國內通膨緩步下降，決議維持政策利率不變，並預期今年下半年及明年國內經濟持續溫和成長。

整體而言，部分主要國家陸續啟動降息循環，但整體利率水準仍維持高檔，通膨數據見緩惟仍需觀察 ，加上地緣政治衝突不斷 ，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾，將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

關鍵字： 勞動基金績效報告收益率規模股市

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP92正片／6招生活省錢法 帶你輕鬆存錢又不失生活品質

推薦閱讀

快訊／7-8月統一發票　誕生17名千萬幸運兒

快訊／7-8月統一發票　誕生17名千萬幸運兒

今年7-8月統一發票千萬特別獎號碼「38039158」開出17張千萬大獎、200萬特獎「08276859」則開出15張，包括7-ELEVEN、全家、OKmart、全聯等超商、量販通路都已先釋出開出千萬大獎消息，最低消費金額僅35元，財政部指出，今年7-8月統一發票兌獎日期自10月6日起至明年1月6日止，中獎人要把握機會兌獎。

2024-10-01 10:30
勞動基金8月獲利13.4億元　前8月賺8871億元

勞動基金8月獲利13.4億元　前8月賺8871億元

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至8月底止，勞動基金規模為6兆7,957億元，收益數為8,871億元，收益率14.25％；8月單月收益數為13.4億元 。

2024-10-01 10:20
台股ETF退燒！上周逾3.8萬股民下車　00919守住人氣王

台股ETF退燒！上周逾3.8萬股民下車　00919守住人氣王

台股ETF受益人千萬大關前近關情怯，終止30周創新高紀錄。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周不增反減，減少3萬8,129人，來到980萬4,366人。

2024-10-01 09:42
準日相石破茂嚇壞日本股匯市　謝金河：不可呷緊弄破碗

準日相石破茂嚇壞日本股匯市　謝金河：不可呷緊弄破碗

日本自民黨新任總裁石破茂將獲國會指名為新任日本首相，日本股市在昨（9月30日）大跌1910點，日圓兌美元升值到142價位，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，給準日相石破茂上｢第一堂經濟課｣，日本經濟才從谷底爬升，元氣尚未恢復，市場在提醒他不可「呷緊弄破碗」。

2024-10-01 09:27
山陀兒襲台6縣市放颱風假　勞動部：不出勤建議別扣薪

山陀兒襲台6縣市放颱風假　勞動部：不出勤建議別扣薪

中颱山陀兒緩慢靠近台灣，南部尤其首當其衝，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等6縣市今（1）日停班停課，對此，勞動部提醒，天然災害發生時，勞工是否出勤，重點在於防災與避險，應以勞工安全作為首要考量，只要工作地、居住地或上班途中會經過的區域停班，勞工可要求不到班，也建議雇主不要扣薪。

2024-10-01 06:00
官股金融業第3家！駭客不放颱風假　一銀證實遇網路攻擊

官股金融業第3家！駭客不放颱風假　一銀證實遇網路攻擊

雖然強颱山陀兒逼近，但俄羅斯駭客揚言攻擊台灣官方金融機構、政府部門的動作不停歇，第一金（2892）今（10月1日）公告旗下子公司第一銀行「第e個網」遭受DDoS（分散式阻斷服務）網路攻擊，已啟動防禦機制。

2024-10-01 09:20
漲14%電價衝擊台積電毛利「外媒也關注」　17日法說會釋疑

漲14%電價衝擊台積電毛利「外媒也關注」　17日法說會釋疑

經濟部9月30日下午召開電價費率審議會，未來半年民生電價凍漲、產業用戶平均調漲12.5％，但其中半導體、光學儀器及設備製造業、建築工程業等最高調漲14％，新電價10／16起實施，對此外媒彭博社也表示，預計將影響台積電的獲利，法人則推估，對毛利影響可能落在0.3%到0.5%之間，但仍看好台積電長期毛利率53%目標仍可達成，外界也期待台積電17日法說會中說明相關影響。

2024-10-01 11:26
台積電漲14元至971　指數漲逾190點

台積電漲14元至971　指數漲逾190點

美股周一（9月30日）漲多跌少，台股今（10月1日）以上漲105.11點、22329.05點開盤，漲勢持續，指數上漲逾190點，台積電上漲14元至971元。

2024-10-01 09:02
馬士基推介未來樞紐港運作模式　業界估需降價爭取非直航港貨載

馬士基推介未來樞紐港運作模式　業界估需降價爭取非直航港貨載

丹麥馬士基與德國赫伯羅德新成立的雙子星聯盟，明年2月即將正式運作，航線規劃正式出爐，上周三(25日)邀請亞洲十餘家超大型攬貨公司到其上海公司，推介雙子星聯盟的營運操作模式。與會人士指出，該聯盟採取的樞紐港營運策略，幹線母船僅彎靠新加坡、釜山、上海、寧波與越南等少數港口，其餘港口貨載靠集貨船運送，估計很難獲得託運人青睞，非直航港口恐需要靠低廉的運價爭取貨源。

2024-10-01 08:19
4銀行競推美元優利　10萬美元存3個月最多滾出4.1萬台幣

4銀行競推美元優利　10萬美元存3個月最多滾出4.1萬台幣

為拉攏外幣定存族目光，銀行搶在今年第4季推出美元優利定存，《ETtoday新聞雲》盤點台中銀、華南銀、王道銀、板信銀等4家銀行美元優利專案，發現年息多喊到5%以上，3個月期定存以台中銀年息5.25%最高，以存入10萬美元估算，3個月期滿可領到相當於4.1萬元台幣，吸引定存族的目光。

2024-10-01 00:02

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王燕軍「業務繁忙」　辭任松崗董事長

高港要求絕大多數船隻出海避風　賴著不走列黑名單且將裁罰

快訊／7-8月統一發票　誕生17名千萬幸運兒

證交所公布12檔注意股　所羅門當沖比例破7成被列入

山陀兒襲台6縣市放颱風假　勞動部：不出勤建議別扣薪

4銀行競推美元優利　10萬美元存3個月最多滾出4.1萬台幣

竹東投資客消失　20年資深房仲：自住客機會來了　

電價「最高漲14％」波及行業一次看　影響今年CPI 0.03個百分點

國泰世華ATM　「QR Code提款」再進化

半導體廠電價拍板上調14%　聯電：成本增加「影響待進一步評估」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366