勞動基金8月獲利13.4億元　前8月賺8871億元

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至8月底止，勞動基金規模為6兆7,957億元，收益數為8,871億元，收益率14.25％；8月單月收益數為13.4億元 。

其中，新制勞退基金運用規模為4兆4,306億元，收益率14.08％；舊制勞退基金運用規模為1兆446億元，收益率16.71％；勞保基金運用規模為1 兆949億元，收益率15.41％；就保基金運用規模為1,703億元，收益率2.92％；勞職保基金運用規模為365 億元，收益率1.11％ ； 積欠工資墊償基金運用規模為188億元，收益率9.65％。

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勞金局表示，8月金融市場表現，美國ISM製造業指數及就業報告皆意外疲軟，景氣惡化擔憂升溫，8月股市波動加大，而後美國零售銷售表現強勁，緩解市場對經濟的疑慮，加上Fed主席鮑爾明確表示降息時間點已經到來，激勵股市回升走揚。

勞金局指出，下半年景氣變數可能較多；央行理監事會議考量國內外經濟金融情勢及今年國內通膨緩步下降，決議維持政策利率不變，並預期今年下半年及明年國內經濟持續溫和成長。

整體而言，部分主要國家陸續啟動降息循環，但整體利率水準仍維持高檔，通膨數據見緩惟仍需觀察 ，加上地緣政治衝突不斷 ，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾，將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。