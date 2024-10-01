莫德納與中化裕民合作　共推莫德納mRNA呼吸道疫苗

▲莫德納與中化裕民達成合作協議，將共同推廣COVID-19疫苗等mRNA呼吸道疫苗產品組合。（圖／中化裕民提供）

記者高兆麟／綜合報導

莫德納台灣與中化控股（3716）旗下負責行銷與銷售的中化裕民（Cenra Healthcare）今日宣布，雙方已達成合作協議，共同推廣莫德納mRNA呼吸道疫苗產品組合，其中包括莫德納的COVID-19疫苗Spikevax。



根據協議，莫德納將負責製造並配送其mRNA呼吸道疫苗，而中化裕民將負責疫苗的推廣並協助醫學教育活動的執行，確保莫德納的mRNA呼吸道疫苗相關醫療資訊能夠在台灣各地廣泛普及。此協議的初始期限至2027年7月31日，交易的財務條款並未揭露。



「我們非常高興能與台灣醫療產業中備受信賴的領導者——深耕於傳染病與呼吸道產品領域的中化裕民展開合作。」莫德納台灣總經理李宜真表示：「中化裕民在市場上的強大影響力可以幫助我們的疫苗有更廣泛的覆蓋。我們致力推動台灣的公共衛生倡議，在呼吸道疾病持續造成全球威脅的情況下，這次的合作將幫助我們擴展COVID-19疫苗及未來產品相關的教育工作。」



中化裕民總經理林旭輝表示：「我們很榮幸能與全球創新領導者莫德納合作，共同為台灣的公共衛生作出貢獻。憑藉我們在市場的領導地位及對台灣醫療環境的深入了解，結合莫德納的頂尖mRNA疫苗，並透過與醫療機構和社區的密切合作，中化裕民全力支持台灣的疫苗接種計劃，確保疫苗順利普及。」