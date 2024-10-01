氣候議題讓重要國家去扛？　童子賢：全球重要客戶都緊盯台灣

▲和碩董事長童子賢於ESG投資論壇分享經驗。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

全台最大ESG投資論壇10月1日登場。針對氣候變遷及因應策略，和碩（4938）董事長童子賢分享，台灣在這議題不能獨善其身，因為環境變遷的情況下，台灣同樣是「受害者」；此外，台灣經濟發展倚賴進出口貿易，身為地球村的公民，全球重要供應鏈客戶都會緊盯著台灣的發展條件及因應策略，更不可小覷。

根據證交所統計資料，台灣上市櫃公司公開申報永續報告書的家數已超過1,000家以上，意味著永續經營在台灣資本市場已正式成為重要投資參考指標。

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「台灣小小的，地球暖化跟台灣有什麼關係呢？天塌下來就讓高個子去頂、就讓重要國家去想辦法。我反對這個說法。」身為國家氣候變遷對策委員會副召集人的童子賢，他認為，隨著氣候變遷，包括台北淡水、台南七股、高雄旗津、嘉義布袋等地方都將因海水上升而受到侵蝕，台灣很多地方可能無法再讓人生活。

全球對永續發展的要求日益增強，ESG已成為未來經濟發展的核心策略。童子賢強調，如果忽視環境保護，那麼經濟發展、甚至是人類文明都將難以持續，尤其在台灣，平地面積僅占國土3成，氣候暖化海平面上升，就會造成不可逆的災害。

因此，童子賢表示，企業不僅應履行傳統的社會責任（CSR），還要更加關注環境保護、勞動權益、客戶保障及公司治理透明化，他也祝福各企業在ESG浪潮下都能有很好的表現，幫助台灣成為一個更好的地球村公民。

另一方面，針對資本市場機構法人面向，國泰投信董事長張錫也分享，國泰投信自2019年起導入ESG管控機制，目前適用於旗下超過80檔的國內外基金，基金客戶數已超過275.9萬人。

張錫說，在創造資產增值的過程，也同時參酌國內外具公信力的ESG評鑑包含MSCI、台灣永續評鑑等，透過系統化篩選投資標的，關注環境保護、社會共榮及公司治理，讓永續成為投資決策的助力。

安聯投信投資長張惟閔指出，目前安聯投信已有4檔台灣發行或引進的境外ESG產品，雖然尚未發行台股ESG產品，但已於所有投資流程中納入相關尾端風險考量，「我們也將觀察台灣投資人的需求，持續發展永續產品線，憑藉著母公司安聯環球投資豐富的永續產品發行經驗，將可滿足投資人對永續投資的期待。」