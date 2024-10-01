美東碼頭確定罷工！　台驊：超過2周運價肯定上漲

▲美東碼頭工人確定展開罷工。（圖／取自紐澤西港務局官網）



記者廖婕妤／台北報導

美東碼頭工人確定罷工，國際碼頭工人協會（ILA）稍早宣布，自美東時間10／1凌晨12時01分起，關閉所有大西洋及海灣沿岸的所有港口，直到美國海事聯盟（USMX）接受協商條件。台驊控股分析，若是罷工行動超過2周，造成的影響將持續至明年初，且船公司運能將折損約2成，運價肯定大幅上漲。

ILA在拒絕USMX的最後提案，認為薪資調幅仍太少，且也未同意停止港口自動化項目，因此宣布自美東時間10／1凌晨12時01分起罷工，這也是自1977年、近50年來，ILA的首次罷工，預計將影響36個港口。

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ILA指出，罷工行動將會持續下去，「等到USMX滿足我們的要求，包括更高的薪資調幅、停止港口自動化項目等，這場罷工才能結束。」

對此，國內業者也發表看法。台驊表示，美東碼頭工人罷工，造成港口擁堵、裝卸作業中斷，產生貨物積壓，並導致供應鏈中斷，造成零售商、汽車工業、民生用品等物資供應中斷，庫存不足等問題。

台驊指出，東岸碼頭工人罷工，將造成全美數百億美元的經濟損失，船公司因應措施會採取跳港或是變更航線，將船舶開往美西或加拿大、墨西哥灣等港口裝卸貨，這將產生更多的費用成本，促成運費的上漲。

台驊也認為，這次的罷工將產生物流成本的提高，進口商會提高售價轉嫁給消費者，造成通膨更大的疑慮；且肯定會引起勞資雙方關係的衝擊，除了影響薪資水平、碼頭工人的工作情緒、態度之外，及未來港口碼頭作業的自動化趨勢。

台驊也分析，此次罷工行動如果延續超過2個禮拜，造成的影響將持續至今年年底甚至明年初，船公司的運能至少要折損一到兩成左右，運費及相關附加費肯定會大幅上漲。