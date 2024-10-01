看到這檔市值型ETF特色　怪老子眼睛一亮想加碼

▲精算達人怪老子說，00922有單一個股權重上限，風險會更為分散。

圖文／鏡週刊

今年台股驚驚漲，權值股狂飆，帶動市值型ETF大爆棚；只買市值型ETF的精算達人怪老子，正考慮將同樣追蹤市值前50大企業的國泰台灣領袖50（00922）也納入配置。原來00922不只追蹤龍頭企業，還多了單一成分股權重30%及低碳的選股因子，讓怪老子眼睛為之一亮。

「我看中它個股權重有30%的上限，這樣不會受到單一個股影響太大。」精算達人怪老子已經退休，要的是穩健報酬，他最滿意的資產組合配置為50%的市值型ETF和50%的債券型ETF，「很多人都問我，為什麼不買高股息ETF？這有什麼好糾結的呢？當我需要用錢時，賣掉市值型ETF就好了。」

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近期怪老子發現，國泰台灣領袖50（00922）追蹤MSCI台灣領袖50指數，除先篩選出台股市值前50大公司，還會以低碳轉型能力調整成分股的權重，「我做了些比較，和追蹤加權指數的市值型ETF相比，成分股有90%是一樣的，但00922多了個股權重上限和低碳的選股因子，等於多了一道篩選關卡，對我來說頗有吸引力。」

怪老子還指出，00922成分股中有6檔是追蹤加權指數的市值型ETF所沒有的，分別是元太、力旺、仁寶、技嘉、大聯大和英業達，「占比加起來不到4％，代表夠分散。」他補充，會考慮將資產部分轉換成00922，「原因是追蹤台灣的經濟不變，但卻不會受個股影響太大。」

回測過往績效，統計至今年8月底，近10年來MSCI台灣領袖50指數含息總報酬率為263.9%，高於台灣加權指數的241.5%。進一步檢視00922績效，過去一年的含息總報酬率為40.4%，高於加權指數37.2%，而上市以來00922也以52.85%優於48.71%；另外，今年台積電、鴻海、聯發科等龍頭公司股價飆漲，市值型ETF表現亮眼，截至8月30日，00922今年以來總報酬率為29.07%，也是優於加權指數的26.89%。

「ESG也是公司重要轉型能力，這些都會影響權重比例，好的更好、差的要繼續努力。」怪老子說，全球開始注重碳排放議題，從科技業、金融業到傳產業都致力轉型，像是中鋼的「鋼化聯產」、台泥投入創能輸能和儲能的一條龍綠色能源整合能力，都能看出低碳和ESG對公司未來的重要性。

事實上，國內碳權交易平台將在10月2日啟動，今年的溫室氣體年排放量就會被納入計價，並於2025年開始需繳納碳費，「和加權指數相比，MSCI台灣領袖50指數的傳產塑化產業少了約4%，金融則多了約8%。」國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇分析，成分股會因低碳成果，在每次換股時被調整權重占比，「等於是自己跟自己比較，分數越高占比越高。」

加權指數與國泰台灣領袖50報酬率比較

資料來源：CMoney，2024/08/30



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