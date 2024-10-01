快訊／7-8月統一發票千萬特別獎明細曝光！ 花4元外送費就中獎

今年7-8月統一發票千萬特別獎號碼「38039158」開出17張千萬大獎，最低只花4元外送費就中大獎。另外200萬特獎「08276859」則開出15張。

快訊／93萬人注意！00929配息再縮至0.14元 年配息率跌破9%

擁有93萬受益人的月配型台股ETF始祖、復華科技優息（00929）今（1）日公告配息，每股配發0.14元，為今年來第3度配息縮水，以今日收盤價18.85元估算，年化配息率為8.9%，失守9%大關。

快訊／7-8月統一發票 誕生17名千萬幸運兒

今年7-8月統一發票千萬特別獎號碼「38039158」開出17張千萬大獎、200萬特獎「08276859」則開出15張，包括7-ELEVEN、全家、OKmart、全聯等超商、量販通路都已先釋出開出千萬大獎消息，最低消費金額僅35元，財政部指出，今年7-8月統一發票兌獎日期自10月6日起至明年1月6日止，中獎人要把握機會兌獎。

美東碼頭確定罷工！ 台驊：超過2周運價肯定上漲

美東碼頭工人確定罷工，國際碼頭工人協會（ILA）稍早宣布，自美東時間10／1凌晨12時01分起，關閉所有大西洋及海灣沿岸的所有港口，直到美國海事聯盟（USMX）接受協商條件。台驊控股分析，若是罷工行動超過2周，造成的影響將持續至明年初，且船公司運能將折損約2成，運價肯定大幅上漲。

勞動基金8月獲利13.4億元 前8月賺8871億元

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至8月底止，勞動基金規模為6兆7,957億元，收益數為8,871億元，收益率14.25％；8月單月收益數為13.4億元 。

台股ETF退燒！上周逾3.8萬股民下車 00919守住人氣王

台股ETF受益人千萬大關前近關情怯，終止30周創新高紀錄。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周不增反減，減少3萬8,129人，來到980萬4,366人。

準日相石破茂嚇壞日本股匯市 謝金河：不可呷緊弄破碗

日本自民黨新任總裁石破茂將獲國會指名為新任日本首相，日本股市在昨（9月30日）大跌1910點，日圓兌美元升值到142價位，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，給準日相石破茂上｢第一堂經濟課｣，日本經濟才從谷底爬升，元氣尚未恢復，市場在提醒他不可「呷緊弄破碗」。

山陀兒襲台6縣市放颱風假 勞動部：不出勤建議別扣薪

中颱山陀兒緩慢靠近台灣，南部尤其首當其衝，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等6縣市今（1）日停班停課，對此，勞動部提醒，天然災害發生時，勞工是否出勤，重點在於防災與避險，應以勞工安全作為首要考量，只要工作地、居住地或上班途中會經過的區域停班，勞工可要求不到班，也建議雇主不要扣薪。

罕見！半導體ETF新兵00947公告 首次配息決議「不發」

甫於6月掛牌台新臺灣IC設計動能（00947）今（10月1日）公告首次配息，但基於實務考量，決定就不配息，罕見成為今年發行ETF中首檔在公告配息月份不配息的ETF。

官股金融業第3家！駭客不放颱風假 一銀證實遇網路攻擊

雖然強颱山陀兒逼近，但俄羅斯駭客揚言攻擊台灣官方金融機構、政府部門的動作不停歇，第一金（2892）今（10月1日）公告旗下子公司第一銀行「第e個網」遭受DDoS（分散式阻斷服務）網路攻擊，已啟動防禦機制。