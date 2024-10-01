永彰賣地大進補　貢獻獲利逾3個股本

▲永彰出售桃園觀音土地。（圖／顥天國際管理顧問提供）



記者廖婕妤／台北報導

永彰（4523）今日公告，董事會決議出售桃園觀音區土地，預計處分利益為20.37億元，以永彰資本額約6.51億元計算，可挹注今年EPS逾3個股本。

根據永彰公告，出售桃園市觀音區忠愛段1604地號土地，⾯積為45,686平⽅公尺，約折合13,820.015坪，交易總⾦額為27億3888萬元，交易相對人為國泰人壽。

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永彰指出，交易總⾦額扣除預估相關費⽤及稅款後，預計處分利益為20.37億元，實際處分利益將於交易完成後，以會計師查核之財務報告揭露⾦額為準；以永彰資本額約6.51億元計算，可挹注今年EPS約31.3元。

執行本案的顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，永彰科技成立迄今已屆47年，因產業內部多年質變及永彰本身積極轉型，原先老舊不敷使用之廠房及閒置土地，透過資產活化方式出售，除能獲取資金並強化公司財務結構外，未來廠區拆除點交土地後，永彰將搬遷至適合的既有廠房繼續生產，產能效率提升同時降低運營成本。

邱鼎峯指出，故本次交易土地買賣僅為環節之一，大幅改善永彰公司體質及提升產業競爭力為其核心價值；而就國泰人壽而言，為依保險法所為之不動產投資，大桃園地區為國壽熟悉的區塊。