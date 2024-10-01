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綠電股王泓德能源孵化小金雞　旗下星星電力明年啟動IPO

▲▼泓德能源今日舉行能源周展前記者會。（圖／記者高兆麟攝）

▲泓德能源今日舉行能源週展前記者會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

智慧能源大廠，同時也是太能陽股王的泓德能源（6873）今年以「探索智慧能源點線面，連結全球能源無界」為主題，參與能源界最大盛事「台灣國際智慧能源週」（Energy Taiwan）與「台灣國際淨零永續展」（Net-Zero Taiwan），不僅擴大展出規模，並展示全球布局的目標與集團內所有解決方案，今日也舉辦展前記者會，總經理周仕昌也透露，旗下綠電售購子公司星星電力，明年目標轉供量5億度，同時今年也將公發，未來也將朝IPO計畫前進，預計明年登錄興櫃，目標2027年上市。

泓德能源董事長謝源一表示，今年以「探索智慧能源點線面，連結全球能源無界」為主題參展，展出多個全新綠能平台，包含以客戶為目標對象的功能「綠電星平方」、「智慧開電」，以及強化現有解決方案的功能「電力交易預測」、「綠電星智匯」、「能源雲」，持續以具體作為展現泓德能源以「國際智慧電力公司」為目標，並以「家家光充儲、戶戶碳中和」為願景的行動。謝源一董事長說：「泓德能源今年在展出項目上有許多的創新，現場也首度邀請到綠能小學堂講師『綠寶』來到現場與大家互動，同時推出『泓德直播間』，屆時將由泓德能源各領域的專家分享綠能資訊。」

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泓德能源總經理周仕昌也趁此機會分享其在電力事業上不斷求新求變的原因，來自他對「改變是進步唯一的路」的信念。周仕昌總經理從小就是個運動健將，從國小到高中分別參加手球、桌球和籃球校隊，因為沒有在單一項目中持續精進，所以沒有在運動項目上展現出具體成果，直到進入大學接觸到頂尖選手後，才發現最大的差異是教育。他認為教育可以幫助一個人做選擇，而選擇會決定這個人看到的風景。因此，他在研究所時期選擇專注在運動教練的領域，同時不忘發揮身為運動員的爆發力、專注力與速度感，成就他成為一名出色的企業經營者，以及擁有眾多追隨者的領導人。

電力零售商「星星電力」提供專業綠電顧問服務，透過「綠電星智匯」與「綠電星平方」兩個全新管理平台，為客戶提供一站式「綠電解決方案」。能源聚合商「星佑能源」提供案場開發、設計到建置，並自行研發EMS能源管理系統，現場展出「光儲充解決方案」以及「VPP虛擬電廠解決方案」。全方位充電營運商「星舟快充」，推出涵蓋「智慧開電系統」與「AI雲端充電管理平台」，搭配TITAN充電樁設備，展出「充電站營運解決方案」，目的在提升用戶充電體驗。

泓德能源推出「電力交易預測解決方案」，提供日本電力市場的實時監控，建立電力數據智庫，為商業決策提供強而有力的支持工具。自有品牌TITAN涵蓋智慧綠能管理平台、表前／表後儲能與充電樁相關設備，以及充電專用站等軟硬整合與場域整合服務。透過智慧綠能管理平台TITAN，連結集團內所有系統並串聯旗下所有解決方案與設備，打造能源物聯網平台。

泓德能源與壽險及策略合作夥伴籌組四大綠能資產管理平台，未來管理資產總金額預計超過650億，為全台最大綠能資產管理平台。「泓博能源」的「維運管理解決方案」為再生能源提供系統化的維運服務，搭配雲端監控及智慧派工APP，為業主確保案場發電品質，其維運服務已取得國際第三方認證機構TÜV NORD AAA認證最高等級肯定。專業養殖團隊「星源漁業」，因其現代化管理與七成以上在地同仁，將台南七股的日運案場打造為台灣指標性漁電共生案場，來自台灣產官學界與海外觀摩的參訪川流不息，去年首次收成即有逾10萬臺斤豐碩成果，提供完整「漁電共生解決方案」。

關鍵字： 泓德能源

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