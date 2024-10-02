山陀兒龜速 學者：停班1日經濟產值損失300億

山陀兒颱風持續朝台灣靠近，全台各縣市今（2）日都放1天颱風假，不過上半天北部幾乎沒下雨，不少企業主也憂心損失慘重，對此，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，製造業幾乎無法停工，因為機器仍要運作，且還可以靠補班來彌補損失，但服務業就不一定能彌補，因此預估停班1天，全台經濟產值約影響300億元。

實支實付險改款3大QA 全球人壽：住院醫療、門診手術理賠都升級

新種實支實付醫療險十月上路，包括台灣人壽、富邦人壽、全球人壽皆推出的產品不保證續保的產品，不過全球人壽強調，新品上架後，保戶可沿用原投保時的體況銜接，改款後商品將手術費納入住院醫療特定費用保險金中，額度共用理賠更彈性。另外，考量越來越多的手術項目直接在門診就能進行，例如大腸鏡息肉切除術、尿路結石體外震波碎石術等較輕微的診療項目，都有包含在改款後商品的保障範圍內。

台積電成熟製程傳將打折 陸行之：IC設計公司放話帶風向

台積電（2330）法說會將於10／17登場，外界關注毛利率、漲價等議題，不過近日有消息傳出，為了應對三星和陸系晶圓廠的競爭，台積電擬對其成熟製程客戶提供折扣，對此，知名半導體分析師陸行之認為，「感覺是某些IC設計公司故意放消息帶風向。」對於到處尋求低價產能的台灣設計客戶而言，不但不該以量談價，還應逐步漲價因應。

睽違10個月超車台股！港股飆漲1310點 站上22400

受惠中國政府暴力救市，港股連日飆漲，週三（2日）恒生指數開高走高，盤中突破22600點，一度飆漲1534點，終場以上漲1310點或6.2%、22444點作收，指數在睽違十個月超車台股，

連30周創高喊停！台股ETF周減3.8萬人 00919守住人氣王

台股ETF終止30周創新高紀錄！根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，在最新一周，63檔台股ETF受益人不增反減，減少3萬8,129人，下降至980萬4,366人。

山陀兒來了全台停班 颱風假7大常見問題一次看

山陀兒來襲，全台各縣市今（2）日都停班停課，但有些店家、企業評估風雨狀況後，仍決定正常營業，也表示有勞工必須出勤上班，碰到這種情況，薪資怎麼計算？能不能拒絕去上班？《ETtoday新聞雲》整理7大常見問題，帶您一起了解。

小資族心頭好！9月ETF零股交易6檔高息款搶進前10強 00919居冠

小資存股熱度不減，觀察9月份ETF零股交易情況，前十大排行中，台股高息ETF就佔了6席，前四名也都是高息ETF，其中擁有穩定高息配息政策的群益台灣精選高息ETF（00919）最受小資族投資人青睞，成為9月ETF小資最佳人氣王。顯示出小資族依舊最愛高股息ETF，台股高息ETF的存股價值持續受投資人青睞。

央行總裁楊金龍颱風天照常上班 緊盯國際匯市變化

山陀兒颱風來襲，全台均放颱風假，不過因應國際金融市場交易需要，央行相關同仁仍照常上班，央行總裁楊金龍並親自坐鎮，緊盯國際匯市變化。

三星晶圓代工良率低、客戶跑 自家券商建議「分拆赴美上市」

三星電子（Samsung Electronics）的晶圓代工事業正面臨著艱困的難題，包括連續虧損、良率低迷、客戶流失、策略不確定性等挑戰；三星集團旗下的三星證券（Samsung Securities）更發布分析報告，建議三星電子應分拆晶圓代工業務，並且到美國上市。

印度 iPhone 零件廠失火停工 路透：蘋果轉依賴中國供應鏈

根據《路透社》引述消息人士報導，印度塔塔集團（Tata Group） iPhone 零件廠大火嚴重災損恐衝擊當地 iPhone 產量，迫使蘋果供應商為應付印度節慶季銷售旺季必需從中國或其他地方取得關鍵零件。