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台股ETF總規模刷2.63兆元新高　00919、00940、00929今年貢獻最大

▲台北股市大漲資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北股市資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股ETF規模不斷增胖，截至9月底，統計63檔台股ETF規模今年來共增加逾1.15兆，規模來到2.63兆，創下歷年新高紀錄，比起去年底的1.47兆，今年台股ETF規模的成長率已來到近79%；再以單檔ETF來看，包括群益台灣精選高息ETF（00919）、元大台灣價值高息（00940）與復華台灣科技優息（00929）等3檔高股息ETF今年來規模增逾千億貢獻最大。

▲▼ETF規模。（圖／ETtoday製表）

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法人指出，00919今年以來規模增加逾1756億，堪稱今年台股ETF人氣王，觀察規模增加前3名都是高息型，顯示出在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛。

據群益投信官網資訊，00919追蹤台灣精選高息指數，除了關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具。進一步觀察，00919成立以來已配息6次，這6次配息發配金額呈現穩定階梯式向上，最近一次配息金額還創新高配0.72元，也已完成填息。

財富管理業者表示，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，台股無論現金股利率或配發率以及報酬率在全球均名列前茅，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。儘管市場仍不時受國際不確定因素干擾，但整體而言對台股仍持正向看法。從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。

關鍵字： ETF

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