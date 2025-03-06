光焱上演蜜月行情衝上378元　中籤一張有望賺逾15萬

▲左為光焱科技董事長柯歷亞，右為總經理廖華賢。（圖／光焱提供）

記者高兆麟／綜合報導

光電子晶片（PIC）檢測大廠光焱科技（7728）６日以承銷價220元正式上櫃掛牌交易，今日盤中衝上378元，中籤一張有望賺逾15萬。在全球科技創新與市場需求激增的推動下，科研與感測器市場展現強勁成長動能，成為半導體與高科技產業的重要支柱。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）的統計，2000年至2022年間，先進國家對科研的投入穩步增長。美國在2022年投入的科研經費高達7,158億美元，年複合成長率達5%，持續領跑全球。同時，中國的研發支出在2014年超越歐盟，以快速增長的態勢鞏固其全球第二的地位。歐盟、日本、德國與韓國的科研支出也均超過千億美元規模，顯示各國對科研資源投入的高度重視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管新冠疫情對經濟活動造成廣泛影響，但全球科研儀器市場仍然保持增長。根據ReportLinker的研究，2023年全球科研儀器市場規模將從2022年的389.4億美元增至411.3億美元，年成長率達5.6%。

隨著5G技術和人工智慧（AI）的快速發展，物聯網（IoT）應用範疇不斷擴展，感測器市場進一步釋放潛力。工研院產科國際所預估，2023年全球感測器市場規模達1,290億美元，預計至2027年將增至1,581億美元。感測器的需求增長主要來自智慧製造、智慧交通、健康照護等領域的多元應用，尤其在半導體檢測市場，矽光子與光子積體電路（PIC）成為新的增長點。

光焱科技發言人廖清霖表示，為應對不斷變化的市場需求，公司透過技術整合與成本優化，顯著降低客戶的檢測成本，同時提升自身獲利能力。此外，透過設立海外據點並提供即時技術支援，光焱科技能夠縮短交期、提高產品可靠性，並建立與客戶之間的長期合作關係。

光焱科技進一步指出，公司正積極投資於PIC光電子晶片、LiDAR、矽光子與CIS等關鍵技術領域，以提升市場佔有率。此外，同步透過研發新產品、擴大產能與深化國際市場布局，滿足快速增長的市場需求。

法人表示，根據SEMI國際半導體產業協會的預測，2030年全球矽光子半導體市場規模將達78.6億美元，年複合成長率（CAGR）高達25.7%。GII的報告亦指出，PIC市場將從2023年的102億美元增長至2031年的987億美元，CAGR達29.2%，成長趨勢為相關設備製造商帶來無限商機。