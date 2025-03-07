台灣虎航去年每股賺6.16元　擬配息6.05元、殖利率近7％

▲台灣虎航董事長陳漢銘、發言人許致遠。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台灣虎航（6757）今（7）日公告2024年財報，全年合併營收為164.23億元，年增31.7%；稅後淨利為27.72億，年增51.7%；EPS為6.16元。董事會亦通過擬配發現金股利4.89元、資本公積發放1.16元，總計每股配發6.05元股息；以今收盤價87.7元計，現金殖利率達6.9%。

台灣虎航今年2月自結單月營收為15.28億元，年減2.59％；累計今年前2月合併營收為32.2億，年增12.7%，再創同期新高。

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台灣虎航表示，今年整體市場客運收益普遍看好，依據日本政府觀光局數據顯示，1月訪日外國觀光客人次達378萬人，年增40.6%，若依國籍排序，台灣僅次於中國及韓國位居第三，顯示日本仍是國人喜愛的首要旅遊目的地。

此外，台灣虎航也將於4月2日首航桃園-大分航線，若再搭配原有的九州布局福岡、佐賀、宮崎，仍有策略性的開拓航線，讓旅客可規畫不走回頭路的行程玩遍九州，更可深度探索九州的完整布局。

台灣虎航也提到，今年下半年預計將迎接2架A320neo新型客機，持續進行機隊汰舊換新，並透過延長6架租約飛機，靈活應變全球飛機製造商延遲交付影響；在新產品及服務方面，也妥善運用低成本航空的營運模式，與順成蛋糕和林聰明沙鍋魚頭合作推出全新機上餐，更導入AI智能推薦的全新官網界面，進一步強化競爭力，可望挹注營收表現。