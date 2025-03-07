0050、006208換股！　納入萬海、刪除台化

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣證券交易所與富時國際合編的台灣指數系列及台灣高股息指數成分股，今（7）日宣布定期審核結果，元大台灣50（0050）及富邦台50（006208）兩檔ETF合計逾6800億元基金規模所追蹤的臺灣50指數，成分股納入萬海（2615），刪除台化（1326）。

富時羅素公布有關臺灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數審核結果，相關成分股納入及刪除變動將自3月21日（星期五）交易結束後生效。

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一、台灣50指數

(一）成分股納入：萬海。

(二)成分股刪除：台化。

(三)候補名單：彰銀(2801)、台光電(2383)、長榮航(2618)、嘉澤 (3533)、新光金(2888)。

二、台灣中型100指數

(一)成分股納入：台灣精銳(4583)、台化(1326)、鴻華先進-創(2258)。

(二)成分股刪除：中華(2204)、威盛(2388)、萬海(2615)。

(三)候補名單：亞光(3019)、群益證(6005)、群電(6412)、喬山(1736)、 亞翔(6139)、美利達(9914)、新日興(3376)、崇越(5434)、裕民 (2606)、慧洋-KY(2637)。

三、台灣資訊科技指數

(一)成分股納入：無。

(二)成分股刪除：威盛(2388)。

四、台灣發達指數

(一)成分股納入：台灣精銳(4583)、鴻華先進-創(2258)。

(二)成分股刪除：中華(2204)。

五、台灣高股息指數

(一)成分股納入：無。

(二)成分股刪除：無。

