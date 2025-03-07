英特爾難放棄依賴台積電　高層曝：30%產能外包

▲美國晶片大廠英特爾（Intel）。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Tom's Hardware報導，英特爾近日在技術會議上表示，儘管有意減少對台積電的依賴，但在可預見的未來，仍會繼續向這家台灣代工廠訂購晶片。英特爾高層指出，現在約有30%的產品是外包給台積電生產，但已在評估這一比例在未來顯著下降。

英特爾企業規劃和投資者關係副總裁約翰皮澤（John Pitzer）在摩根士丹利科技、媒體和電信會議上提到，英特爾的策略已經調整，不再急於完全擺脫台積電的生產服務。他說：「一年前我們還在談論盡快將（台積電的使用量）降至零，但這不再是我們制定的戰略。」他表示，與台積電合作可以創造良性競爭，台積電是一家很棒的供應商。

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目前，英特爾在台積電生產用於桌上型電腦和筆記型電腦的旗艦酷睿200系列「Arrow Lake」和「Lunar Lake」處理器的矽片，然後在美國的封裝工廠進行組裝。而下一代酷睿300系列「Panther Lake」CPU將主要在英特爾自家的亞利桑那州Fab 52和Fab 62製造設施生產，使用18A製造技術。英特爾預計，這樣的內部生產將提升產品的毛利率。

儘管如此，英特爾仍會將部分產品外包給台積電。現在約有30%的產品是外包生產，但這一比例將在未來顯著下降。皮澤表示：「我們還在評估外包生產的合適比例，可能是20%或15%，但在新戰略下，我們將更長時間地使用外部代工供應商。」

英特爾計劃在內部生產其最先進的高利潤產品，如單顆售價數千美元的至強處理器，這些產品從未外包過。此外，英特爾也不願意將高階大容量CPU外包給客戶端電腦。

然而，英特爾可能會利用台積電來製造一些利基產品和各種控制器，這些產品對英特爾的平台有巨大價值，但售價僅為10至15美元。這些控制器通常依賴台積電的技術，而英特爾目前缺乏相應的製程技術，因此使用台積電和其他代工廠來生產它們是合適的選擇。