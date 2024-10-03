個股抱上抱下好磨人　大學教授靠1招解決投資痛點

▲柯冠成強調，近幾年金融市場波動大，指數投資可放心越跌越買。

圖文／鏡週刊

財金教授柯冠成，研究領域以投資學、行為財務學為主；台股資歷超過20年的他，過去也曾聽明牌、盯盤操作，深知人性弱點的他，近年則透過定期定額方式，進行指數化投資，搭配逢低加碼策略，不但成功戰勝貪婪與恐懼，更贏回人生自主權。

「我雖然研究行為財務學，但面對投資也難克服人性；過去會捨不得賣出賠錢標的，只要獲利1到2成就馬上出脫、落袋為安。最後賠錢部位反而放得更久，能賺錢的好標的卻都留不住，這些都是投資學上的行為偏誤，就算明知這樣不對，但人性就是很難控制！」

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柯冠成坦言，即便自己專攻行為財務學領域，仍難擺脫人性試煉。最明顯的例子，是2021年的航運股大多頭行情；「我在長榮60元時進場，一路持有抱到最高點233元，結果沒賣，又一路抱下來。」他笑說，這就是一種行為偏誤、稱作「後悔趨避」，「233元高點沒賣，股價跌到200元時就更賣不下去，因為自己會一直悔恨，為何當初不早點賣。」

還有很多人定期定額買基金時，會遇到銀行理專建議，「先賣掉已獲利部位，將資金轉投入其他標的。」柯冠成指出，這是一種「心理帳戶」的行為偏誤，「投資人因定期定額投入成本不同，而將績效分成虧損及獲利部位，進行部分獲利了結；其實只要投資標的相同，對未來是否繼續持有，就應有一致標準，先賣掉賺錢部位，是人性通病。」

為了克服人性弱點，近幾年，柯冠成開啟指數投資之旅，目前核心部位是「元大台灣卓越50 ETF連結基金-不配息級別」，每月以定期定額及低檔加碼方式，進行只買不賣策略。「指數化投資好處，在做到標的風險分散，賺取市場平均報酬；若透過定期定額投資，則可做到時間分散，進一步降低市場波動。」

一年多前，柯冠成開始投入美股SPY（SPDR標普500指數ETF），每月扣款3次，將台股資產進一步分散；遇到大跌，同樣執行低檔加碼策略，累積部位。「投資不應佔據生活太多時間，透過指數投資及定期定額，就能穩穩賺到不錯報酬；現在我已不太看盤，將時間花在學術研究及陪伴家人，都是比投資更值得、且重要的事。」

柯冠成投資小檔案 出生：1980年 現職：暨南大學財金系特聘教授兼管理學院副院長 學歷：中央大學財務金融系博士 經歷：社團法人台灣財務工程學會祕書長 投資心法： ❶ 定期定額投資0050連結基金不配息級別，月扣7次 ❷ 大盤連續下跌2～5日且累積跌幅5%以上，即連續扣款7日 ❸ 3成資金投資價值型標的，獲利金額再滾入0050連結基金



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