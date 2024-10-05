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先探／謝金河：從高基期到低基期

圖／先探投資週刊 提供

九月三十日中國國慶日前夕，全球股市的焦點都在深滬港股市的身上，在中央降準○．五％，大撒八○○○億人民幣，展開瘋狂救市行動下，中國股市從九月二十四日連續奔馳大漲。三十日，上證大漲八．○六％，成交量一．一六七七兆人民幣，深圳成分指數更是大漲十．六七％，成交量達一．四二五二兆人民幣，深滬兩市加總成交量達二．五九兆人民幣，寫下歷史新天量紀錄，尤其是開盤前半小時，成交量就突破一兆人民幣，這個歷史大量，後續如何解讀？

文／謝金河

另一個是香港股市，昔日單用港幣算，成交量就超過台股的香港股市，今年成交量不斷萎縮，九月十四日甚至出現單日最低四七九億港元的紀錄，如果拿八月五日日本日經指數大跌四四五一點的交易日來比較，港股當天成交一三五○億港元，台股成交六四二○億台幣，不過九月三十日港股再現二○二一年以來新天量，當天成交五○五八．三八億港元，港股量價齊揚，正在逐漸縮小與台股的差距。

台、港股市馬拉松競賽

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今年七月十一日，台股寫下二四四一六．六七的新高，香港恆生指數收在一七八三二．三三，台股加權指數跑贏港股六五八四．三四，這是去年十一月二十八日台股加權指數首度追過恆生指數後最大的差距，到了九月三十日這一天，恆生指數跑到二一一三三．六八，台股是二二二二四．五四，港台兩地股市差距縮小到一○九○．八六，十月二日台股休市，港股出現超車，這代表台股從七月十一日迄今指數向下修正二千多點，而港股向上彈升了五千多點，看股市，就像是一場沒有盡頭的馬拉松競賽。

而這一輪中國的救市，一方面是出手時機選得恰到好處，九月二十四日宣布救市，股市奔馳到九月三十日，正好是國慶長假，下一次開市是十月八日，正好可以給市場一個比較長時間消化漲勢。二是中國股市已經跌了很多年，基期相對低，這些年，美股、印度、日本、台灣加權指數頻頻創歷史新高，但深滬港股市離歷史高點卻很遠。

例如，香港恆生指數最高點在二○一八年的三三四八四．○八，這次最慘跌到一四五九七．三一，國企指數在二○○八年寫下二○六○九．一六後就一直往下修正十六年，去年國企指數最慘跌到四九一九．○三，這十六年來，國企指數跌了七六％，深滬股市高點也不守，滬深三○○指數最高點在二○二一年的五九三○．九一，深綜最高是二○一五年三一五六．九六，深圳Ａ股也是在一五年寫下三三○四．六九，而深圳成分指數近年最高點出現在二○二一年的一六二九三．○九，上證前高點是二○一五年的五一七八．一九一，上海Ａ股也是在一五年創下五四二三．二四八，中國深滬股市的最高點是二○一五年，另一個是二○二一年，如果從二○一五年來算，已跌了九年，從二一年算，也至少跌了三年。

中國跌深股拉出巨大漲幅

在全球股市相繼大漲後，中國股市相對有低基期的優勢，如果以月線來看，上證股市的二十年平均線在二九四七．七，這次只小破二十年線，深圳Ａ股的二十年線在一四五八，這次並沒有跌破，滬深三○○則跌到二十年線三二二六附近，香港股市則離二十年線二一九七○很遠，這次正朝二十年線挺進，如果從乖離的角度來看，中國股市乖離太大，政策在這個地方出手，股市會有較大的反彈空間，因此，政策救市端出大菜很容易收到效果。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2320期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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