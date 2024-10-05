陸港股市爆發式急漲！　德銀斷言：2025年沒人敢錯過增持這國股票

▲9月滬深300指數上漲23.06%；恒生指數累計上漲17.48%。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

9月整月，中國滬深300指數上漲23.06%；港股方面，恒生指數累計上漲17.48%。德意志銀行分析師Peter Milliken 10月2日發佈策略報告稱，如此規模的反彈表明中國市場趨勢的急劇變化。

分析師表示：「這種上漲會持續下去。根據經驗大盤指數的空頭回補通常不是持續幾天的事情，而是一種趨勢變化。」德銀認為，儘管市場短期內買超，但投資者應該繼續增持。

理由是投資者在A股或港股的倉位通常只有疫情前的一半，這種狀況需要大量的交易和市場行動才能逆轉。當前美國佔iShares全球股票指數的63%；德銀表示，如果美國股票的份額下降到50%，那麼其他國家的股票配置將增加三分之一。

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分析師表示：「如果美國表現不佳，那些專注於動量和科技的投資者，很可能會將注意力轉向其他領先的科技公司，而中國將獲得更多的關注。」香港和A股指數成分股往往是世界領先的公司，在全球範圍內擁有主導規模。其中，一半的公司擁有淨現金流，這為進行大規模回購或投資於有機或無機增長計劃提供了資金。

德銀預計到了2025年，沒有機構敢錯過增持中國股票，他們將在2025年初產生更多的購買行爲。德銀還指出：「隨着消費逐漸升溫，利潤也隨之上升，我們預計這將推動未來更多的股票配置。因此建議投資者繼續尋找入市的機會。」

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