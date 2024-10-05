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全聯買東西「發票中1000萬」　獎落這縣市！

統一發票7、8月號碼「全聯開出2大獎」　獎落這門市

▲財政部公布今年7、8月的統一發票中獎清單。（示意圖／黃耀徵攝）

文／CTWANT

統一發票7、8月中獎號碼揭曉，民眾期待已久的千萬與兩百萬大獎終於出爐，本期共開出17張千萬大獎及15張200萬元大獎，其中全聯在嘉義朴子門市開出一張千萬大獎。

根據財政部公佈的資訊，113年7、8月統一發票的特別獎號碼為「38039158」，幸運兒可抱走1000萬元大獎，而特獎號碼則是「08276859」，中獎者將獲得200萬元獎金。

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本期共開出17張千萬大獎及15張200萬元大獎，其中全聯在嘉義朴子門市開出一張千萬大獎，幸運得主只花了339元購物，即輕鬆抱走1000萬元。除此之外，全聯台中清水五權門市也開出了200萬元大獎，中獎者僅花費353元購物。

根據中獎清冊顯示，其餘千萬特別獎消費的店家和平台包括蘋果商店、foodpanda、蝦皮購物、遠傳電信服務費、自由聯盟生鮮超市、OK mart、7-ELEVEN、全家Family Mart、加油站、全聯福利中心、漢堡王等，其中金額最少的為foodpanda，僅花4元平台費，就幸運中1000萬。

至於200萬特獎有15個，消費的店家和平台包括Google Play、全家行動購、大葉高島屋、大群愛家廣場、湖口鄉農會、Hi-Life萊爾富、勤美誠品綠園道、八曜和茶、西螺服務區、屈臣氏等，花費最少的是在西螺服務區買「所長茶葉蛋」，僅花了36元。

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關鍵字： 統一發票中獎號碼7月8月千萬大獎

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