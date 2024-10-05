颱風重創電桿倒塌嚴重！　高屏、新北逾1.2萬戶停電待搶修

▲山陀兒颱風帶來的17級強風，導致南部地區災情嚴重，除了大量樹木倒塌壓斷電線和配電設備外，還造成多條道路被倒塌的樹木阻擋，進一步延誤搶修進度。（圖／台電提供）

記者陳瑩欣／台北報導

山陀兒颱風攜強勁風勢重創高屏地區，且受其外圍環流影響，為北海岸帶來強烈雨勢。根據台電統計，截至今（5）日下午4時1萬2421戶尚未復電，集中在高屏和新北市，台電表示，自3日即啟動跨縣市支援，北海岸地區多處土石流崩塌，道路受阻無法通行，僅能以人力徒步進入災區查修，力拚今日全數復電。

台電表示，截至今日下午4時，全國曾停電戶數43萬5158戶，其中42萬2737戶已修復，逾九成七，剩餘1萬2421戶尚未復電，包括高雄市1萬1092戶、屏東縣1227戶、新北市102戶。

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基隆市已於今日中午搶修完成，惟新北市瑞芳、金山、萬里、石門、三芝等地區多處淹水、土石流崩塌，阻礙搶修車輛進入，待道路搶通後立即展開修復作業。

台電強調，本次山陀兒颱風帶來的17級強風，導致南部地區災情嚴重，除了大量樹木倒塌壓斷電線和配電設備外，還造成多條道路被倒塌的樹木阻擋，進一步增加搶修難度。台電同仁前往搶修路段時，屢次遇到倒塌樹木擋路，導致搶修車輛無法進入現場，必須以人力徒步進入，增加修復難度，尤其是倒斷的電桿需要施工車輛才能重新架設，等待道路搶通不僅延長了整體搶修時間，也使得高壓配電線路的配置更加複雜。

台電指出，台電自3日起陸續動員北中南15個區處人力前往高屏支援，今日再增派37工作班前往高雄林園、大寮、仁武等電桿倒斷重災區支援，總計動員57班共316名人員，全力支援高雄地區搶修。