好市多「3.5萬鉑金條」剛開賣就售罄！　專家示警

▲美國好市多開始販售「鉑金條」（platinum bar）。（圖／翻攝自Costco官網）

文／CTWANT

美國量販超市好市多（Costco）從去年開始販售黃金、銀幣，其財務長米勒奇普（Gary Millerchip）更透露，第4季黃金銷量已增長2位數，這樣讓他們考慮推出貴金屬產品「鉑金條」（platinum bar），每1盎司售價1089.99美元（約新台幣3.5萬元）。好消息是，僅過去一周，好市多販賣的鉑金幣與鉑金條均銷售一空，但有專家警告，鉑金並不像黃金一樣被視為「避險投資」。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，世界鉑金投資協會（WPIC）研究主任史特克（Edward Sterck）拒絕對好市多開賣鉑金一事發表評論，但他指出，2011年，由於中國的蓬勃發展，導致許多大宗商品供不應求，全球鉑金價格達到每盎司1780美元（約新台幣5.7萬元）左右的峰值。

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史特克表示，雖然鉑金廣泛用於珠寶和手錶等消費品，但該商品的最大需求是在工業上，特別是汽車工業，便會使用鉑金來製造內燃機（ICE）排放控制系統的催化劑。

報導指出，儘管近年來電動車的普及一直對鉑金價格構成阻力，但電動車市場當前的困境，正在重新恢復對這種材料的需求。史特克認為，因為工業上對鉑金的需求，加上鉑金比黃金更稀有，可能預示著鉑金的長期價值。

貴金屬經紀商GoldCore執行長羅素（David Russell）說，作為一種保值資產來看，任何貴金屬都很難與黃金競爭，鉑金僅佔GoldCore銷售的「很小一部分」。

羅素強調，鉑金投資並不是央行資產負債表上的儲備資產，在私人市場上，鉑金也不如黃金和白銀強勁，若想交易鉑金，可能會面臨挑戰。他也提醒，鉑金並不像黃金一樣被視為避險投資。

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