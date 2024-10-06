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美東罷工結束法人估運價將加速下跌　攬貨業坦言跌是趨勢

▲法人看以哈是否停火對貨櫃三雄股價影響最大。（圖／港務公司提供）

▲美東罷工結束法人估運價將會加速下跌。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美東罷工本月4日結束，有國內法人提出報告指出，淡季來臨、新船下水爆量，運價將加速下跌。國內超大型攬貨公司負責人表示他認同，運價不是能守得住的；大型攬貨公司則指出，下跌是趨勢，但船公司會透過艙位調控穩住運價，不見得會快速下跌，要等中國大陸復工之後再觀察。

業界高階指出，因為美東罷工可能，美國進口商今年都提前進貨，因此第四季淡季會更淡，大陸輸美貨載雖有分散到東南亞，但是亞洲輸美貨載中國還是佔了近六成，因此中國十一長假過後會是是主要觀察點。

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一家攬貨公司高階分析，船公司去年下半年已經熟稔控艙機制，即使市場不好也能平穩進而讓運價上漲，貨櫃船公司資金雄厚，不缺現金，沒有賠錢載貨的必要。但也有另外一個說法是因為市場不好，運價會快速下跌到一定價位，好讓營運成本高的非聯盟船能退出美國線，但仍在聯盟船可獲利水平之上，美西線或許每大箱(40呎櫃)在2000-2500美元之間，另一個原因就是為了明年新的聯盟佈局，船公司必須透過降價爭取更多的客戶支持。

法人則分析，上周四(3日)晚間，每周報價一次的德魯里貨櫃運費指數(WCI)單週下跌5%，即使面臨10月1日啟動的美東港口罷工，但3日發布的美東線運價依然下跌，4日美東罷工結束，運價恐將加速下跌。

歐洲與地中海航線即使因為紅海危機，船隻繞到，運價分別下跌8%與9%；美西線下跌4%，美東線下跌2%。罷工結束的影響，將反映在下周四10月10日發布的運價。

目前貨櫃船運市場待交新船訂單將使全球貨櫃船舶供給增加22%，未來的供給過剩壓力將持續上升，新船爆量，待交訂單龐大，供給過剩是長期趨勢。

2024年10月04日全球貨櫃船隊運力3088萬箱(20呎櫃)，2023年整年交付的貨櫃船運力是230萬箱，創新高；2024年前8個月交付的貨櫃船運力 214萬箱，也是新高。截至2024年9月7日，全球 待交貨櫃新船訂單684萬箱，佔目前全球貨櫃船隊運力22%，相當於增加4家長榮海運(全球第7大貨櫃船公司)。

關鍵字： 美東罷工結束法人估運價將加速下跌　攬貨業坦言跌是趨勢

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