北市府攜手智慧醫療企業　前進日本展現台北科技與實力

▲我國「智慧醫療」領域的發展廣受注目。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市產業發展局率領14家台北市優質智慧醫療企業，參加本月9日至10月11日的「2024年東京國際醫療展」(Medical Japan Tokyo 2024)，並設置「台北智慧醫療主題館」。展館以「智慧醫院」為主軸，設置智慧病房、門診專區與智慧檢測等三大情境式展區，全方位展示台北在全球智慧醫療領域的領導地位。

日本為全球第三大醫療市場，高齡化人口對於醫療機構和醫療器材需求高，預計至2040年日本醫療器材產業規模將高達35億美元，再加上少子化，如何透過智慧醫療解決方案來解決人力不足的問題。而台灣擁有ICT資通訊產業優勢，近來「智慧醫療」領域的發展廣受注目。

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為吸引日本專業醫療業者參觀「台北智慧醫療主題館」，台北館採用情境式設計，真實模擬醫療場景，讓參觀者深入體驗台北智慧醫療產品的應用暨解決方案。展出內容涵蓋智慧病房系統、AI報告生成技術、微型健康物聯裝置等，彰顯台北市企業在智慧醫療技術的創新實力，促進台日醫療市場間的商業合作。

本次參展企業均為一時之選，包括研華、生訊科技、邦特生物、美思科技、康定、台灣牙易通、奇祁科技、蓋德科技、宏智生醫、鴻辰通訊、創哈特、寶齡富錦、準訊生醫、微體生技等14家業界，展品從智慧臥床照護系統到快速肺癌檢測儀，全面展示台北智慧醫療技術的突破，旨在為日本醫療市場帶來新思維與解決方案。

展覽期間，台北館將安排專業導覽人員介紹展品亮點及台北智慧醫療發展現況。參展企業也將與當地醫療買主進行深入對接，創造合作契機，開拓新商機。此外，本團在展前參訪NTT東日本關東醫院，實地了解日本智慧醫療應用，促進雙邊經驗交流，同時作為未來台北市智慧醫療運用與借鏡。

迄今「台北市經貿拓銷計畫」已服務超過500家北市企業，並媒合上千家國內外買主，創造超過新臺幣70億元商機。今年計畫除持續深耕新南向市場，並積極協助台北市智慧醫療業者拓銷日本，提升台北在全球智慧醫療市場的品牌知名度，促進台北市企業與國際市場的深度交流。實際展現台北市在智慧醫療領域的技術領導地位，並為進一步拓展國際合作與商業發展奠定堅實基礎。