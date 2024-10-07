台積電漲16元至992　指數漲逾240點衝破22500

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美股上周漲多跌少，台股今（7）日跟進反攻，權值股台積電（2330）開盤漲16元至992元，台股開盤漲176.53點後奮力上衝，開盤1分鐘大漲逾240點衝破22500點整數大關。

道瓊工業指數10月4日終場上漲341.16點或0.81%，收42,352.75點，為歷史收盤新高；那斯達克指數上漲219.38點或1.22%，收盤報18137.85點；標準普爾500指數上漲51.13點或0.9%，收5751.07點；費城半導體指數上漲81.62點或1.59%、收5206.84點。

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日盛投信台股投資研究團隊表示，在美國啟動降息循環，中國也祭出降準、降息的情況下，主要經濟體貨幣政策走向逐漸明朗。石破茂接棒日本首相，貨幣政策態度軟化，未來關注美日利差變化。台股進入10月上旬開始公佈9月營收，以及企業財報，業績佳族群可望吸引資金進駐。輝達新品開始投產，1Q25放量，有助於電子股回檔後，資金及市場焦點持續放在AI概念股。

日盛投信台股投資研究團隊指出，近期美系券商最新調查發現，輝達GB200伺服器機架出貨不會再面臨延遲問題，年底前邁向量產，有望帶動台股相關AI供應鏈表現。產業方面，AI伺服器、晶圓代工、半導體設備、PCB/CCL、高速傳輸等相關概念股族群可持續關注。